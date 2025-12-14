Slušaj vest

Iako su se vremena promenila, mnogi se još uvek sećaju izlazaka iz 2012. i 2013. godine, kada su večeri bile ispunjene spontanošću, opuštenošću i nesavršenim, ali nezaboravnim trenucima.

Sećanje na to vreme za mnoge donosi nostalgiju za jednostavnijim, iskrenijim izlascima, kada nije bilo brige o savršenoj šminki, udobnosti ili tome ko će šta reći. Iako su danas izlasci mnogo drugačiji, mnogi žale za onim vremenima kada su ples i zabava bili na prvom mestu, a ne savršenstvo.

Jedna korisnica Tiktoka uporedila je današnje izlaske sa izlascima iz prošlosti,

- Sećam se 2012. i 2013. godine kada sam baš stalno izlazila, odemo kod nekoga da se spremamo, da se zagrevamo, tamo se fino zagrevamo, slikamo se bukvalno krompirom, jer smo takve telefone imali, onda se sredimo... Diskutabilno se sredimo, ali se sredimo i nosimo najneudobnije štikle ikada.Celo veče plešemo u njima, znojavi smo, mokri smo, sliva nam se šminka jer tada nismo imali tako dobru šminku kao danas da stoji celo veče - prisetila se korisnica pod nikom "vlajnichica".

Kaže, izlazili su sa 200 dinara.

- Kupimo sebi jedno piće jer smo se već poprilično zagrejali. I onda po izlasku neko se smuvao, neko se nije smuvao i na izlasku skidamo štikle, idemo bosi kući. Niko se nije brinuo da li će neko nekoga fotkati, niko se nije brinuo da li će se nekome nešto smetati ili slično. Sve je to bilo deo izlaska, sve je bilo opušteno, plesalo se po stolovima, plesalo se celu noć - navela je ona.

Dodala je da joj je žao što danas toga više nema.

- Baš se osećam onako tužno, jer bih jako volela tu atmosferu ponovo, gde ljudi đuskaju bez prestanka celu noć. I jako je tužno što više brinemo o tome da li će nam šminka ostati celu noć, da li će nam kosa ostati na mestu celu noć, da li će nam odeća biti čista celu noć... Mislim da više treba da brinemo o tome da uživamo u toj muzici i u plesu, jer ples dosta opušta. Imali smo manje, a opet smo se super provodili jer nismo brinuli toliko šta će biti, ko će šta reći i slično. Izgledali smo očajno, ali nam je bilo super - zaključila je.