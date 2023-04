LUDA PRIČA O PRVOJ BEOGRADSKOJ DISKOTECI! Vlasti SFRJ zatvorile kultno mesto "Kod Laze šećera": OVDE SE SKUPLJAJU AGENTI CIA!

Šezdesete godine su u drugoj polovini dvadesetog veka bile najznačajnija decenija, mnogo toga se događalo u svetu: seksualna revolucija, pobuna mladih i rokenrol. Ali dogodio se i svet kod nas - prva diskoteka u Beogradu.

- Bilo je uzbudljivo to doba, Rat u Vijetnamu, Praško proleće, 68. ovde, ali cela Evropa i svet doživljavaju jednu malu renesansu. Sve se menjalo, i u kulturi i u umetnosti i sve. I tada su u Evropi postojeale diskoteke samo u Londonu, Parizu i Milanu - kaže Lazar Šećerović.

Lazarov prijatelj Saša Nikolić, koji je tada studirao u Parizu, došao je na ideju da otvori diskoteku u Beogradu. Izbor je pao na podrum doma Jevrema Grujića.

- Prostor je bio kao projektovan za diskoteku. Šta je diskoteka, diskoteka je jedan nova vrsta zabave za mlade, koja je demokratizovala zabavu. Sada su devojke mogle da dođu same, ili sa drugaricom nisu morali da ih prate braća. Mogle su same na podijumu da igraju. Tako da je sve to bilo novo i nailazilo je na otpore sredine kod nas. Kako je jedan vaš kolega, poznati beogradski novinar rekao: To je bila prva diskoteka od Trsta do Vladivostoka - kaže Lazar.

Diskoteka "Kod Laze Šećera“ je pokrivala tri četvrtine zemljine hemisfere, i izazvala je ogromno interesovanje. Po nekim mišljenjima ova famozna diskoteka ni do danas nije prevaziđena, a otvorena je 1967. godine.

- Deset godina kasnije u Njujorku se otvara najkultnija diskoteka svih vremena, Studio 54 i Zenon. Eto, vidite, jedna mala država, jedan mali grad, kako u mnogim stvarima, ne samo u tome nego u mnogim dugim stvarima. Treba da budemo svesni onoga što jesmo i šta predstavljamo - priča Šećerović.

U ovoj diskoteci se nisu organizovale samo žurke, već su se u tom prostoru održavale i modne revije, umetničke izložbe i nastupi tadašnjih vokalno instrumentalnih sastava. Radno vreme je bilo, po Lazarovim rečima, čedno, od 19 časova do jednog sata posle ponoći.

- Mi smo bili pretplaćeni na ploče u Parizu i Londonu, jer se tada slušala francuska i italijanska muzika, danas se izgubilo totalno, danas je samo anglo- saksonska. Tako da diskoteka je otvorena u aprilu, ja sam u junu bio u Londonu. Ploče koje su se uveliko vrtele kod nas, kod njih su tek tad postajale hitovi. Tako da smo u svemu prednjačili. Diskoteka je trajala nešto više od godinu dana zbog velikog otpora - priseća se sagovornik Kurir TV.

Diskoteka “Kod Laze Šećera” je zatvorena zbog velikih pritisaka državnog aparata. Tadašnja štampa je satanizovala ovo mesto zabave i kulture označavajući ga kao sumnjivo, išlo se dotle da su pisali da je tamo sedište CIA.

Krem belosvetske kreativnosti se slivao u ovu diskoteku, i bila je svet. Razmislite o tome kada prođete pored Doma Jevrema Grujića, koji je sada privatni muzej.

