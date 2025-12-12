Slušaj vest

Nakon života u Finskoj porodica Tadić odlučila je da se preseli u Srbiju. Ivan i Mia, informatičar i etnomuzikolog po obrazovanju, imaju troje dece i sada žive u selu Pričević kod Valjeva, uzgajaju ovce i obrađuju zemlju.

Sve ovo nekada je bio samo san jednog Valjevca, koji je dugo živeo u Finskoj, i njegove supruge Finkinje Mie, koju su, još kao devojku, privlačile balkanske zemlje, naša muzika, a naročito mentalitet. Prvi put u Srbiju došla je 1997. godine.

- Meni se već tada dopao taj balkanski duh, neki žar zanimljiv i rešila sam da hoću da naučim ovaj jezik i da dolazim ponovo. Kasnije sam došla na kurs jezika u Valjevo. Tu sam upoznala supruga, zapravo sam bila smeštena kod njegove strine. Mi smo ovde živeli pola godine posle venčanja i onda smo išli malo da vidimo kako je u Finskoj. Deca su se tamo rodila i bili smo oko sedam, osam godina u Finskoj - navodi Mia za RTS.

Vode farmu priplodnih ovaca

- Bio je odličan momenat jer su deca završavala, odnosno najstariji sin to predškolsko i trebao je da krene u prvi razred. Možda sam obećao da će biti malo eksperimentalno, na jedno godinu, dve, pa ćemo da vidimo šta je i prošlo je nekako - kaže Ivan.

- Rasa je plodnija, konkurentnija, ima više jagnjadi i onda je to za ove uslove tržišta što su u Srbiji idealna rasa - objašnjava Ivan.

- One su jako otporne za razne neke bolesti, ali ih treba hraniti lepo. Njima treba dobra hrana da bi lepo hranile tu jagnjad. Mi smo priplodna farma, mi ove ženke i nekoliko tih ovnica, prodajemo za priplod za druge farme - ističe Mia.

Ivan je napravio posebnu bazu podataka po ugledu na finsku.

- To je neki objedinjeni softver gde oni imaju komplet podatke o svim grlima u Finskoj. To dosta olakšava život, pogotovo ako pričamo o priplodnim grlima. Manje-više sve se unosi, posebno kad je jagnjenje, tu ide unos novih grla i sve što radimo, sva merenja. Komplet sve vakcine, tretmani, zaštite od parazita, sve se unosi i prednost je što onda program može sve to da objedini, može da izvuče neke statistike - navodi Ivan.

Najbliža komšinica im je Elda. I ona je iz Tirane, u Pričević došla zbog ljubavi.

- Čas se bavimo sa cveće, čas sa stokom, ovce, krave, svinje, kokoške, malo spremamo zimnicu, ajvar, slatko, džem - kaže Elda Pantelić.

Mia peva ovcama na maternjem finskom jeziku

Planiraju da prave rakiju.

- Idu nove ideje, neka od njih je pečenje rakije. Videćemo u narednim godinama, verovatno neka mini destilerija, pa ćemo videti kako će nam ići - dodaje Ivan.

Mia kaže da nas je kroz muziku najbolje upoznala.

- Ja sam krenula da slušam i narodnjake i Bajagu, i tako naučim ja i jezik kroz to, i slušala sam Đorđa Balaševića, ili sevdalinke. Inače, naša ćerka se zove Dunja po pesmi Žute dunje - navodi Mia koja kaže da često peva ovcama na svom maternjem jeziku.

