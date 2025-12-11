Slušaj vest

Roditelji deteta koje je stalno treptalo 20-30 puta u minuti prolazili su kroz brojne lekarske preglede i tretmane, ali uzrok nije bio lako otkriven.

Nakon brojnih pokušaja da se otkloni mogući uticaj ekrana, alergija ili suvoće oka, na kraju je otkriven jednostavan, ali skriven uzrok - trepavica koja je rasla na unutra i iritirala rožnjaču, uzrokujući refleksno treptanje.

Dr Darko Milošević prisetio se ovog slučaja.

- Dete od 5 godina trepće 20-30 puta u minuti i niko od lekara nije mogao da utvrdi zašto. Roditelji dovode dete na pregled zbog stalnog treptanja i kažu da je to počelo pre nekoliko nedelja. Dete trepće puno, napadno, kao da ga nešto iritira, ali nikako nisu mogli da utvrde uzrok - ispričao je on na svom Tiktok profilu "Učenje medicine".

Dete od 5 godina trepće 20-30 puta u minuti i niko od lekara nije mogao da utvrdi zašto

Prvo su mislili da je problem nastao zbog predugog gledanja u ekran.

- Međutim, iako su smanjili detetu vreme provedeno ispred ekrana, dete je i dalje nastavilo da trepće. Zbog toga su se javili lekaru. Pedijatar kaže da sve izgleda uredno, oftalmolog takođe ne vidi ništa dramatično. I pošto su mislili da se verovatno radi o prolaznoj suvoći oka ili da je u pitanju neka alergija, uveli su kapi na bazi kortikosteroida, uveli su veštačke suze i dali antihistaminik detetu - naveo je on.

Dete je i dalje nastavilo intenzivno da trepće.

- Roditelji su već pomislili da se radi o nekom tiku, o navici ili da je to posledica stresa, Međutim, na kontrolnom pregledu kod oftalmologa utvrđeno je da jedna trepavica raste na unutra i da direktno dodiruje rožnjaču, odnosno oko, i to upravo izaziva refleks stalnog treptanja - rekao je dr Milošević.

Dodao je da je to stanje koje se naziva trihijaza koje se jednostavno rešava.

- Oftalmolog je pažljivo uklonio tu trepavicu i vrlo brzo dete je nastavilo normalno da trepće. Ponekad je uzrok najjednostavniji, ali skriven. Zato je važno detaljno obaviti pregled, pogotovo kad su u pitanju deca koja ne znaju lepo da opišu svoje simptome - naglasio je on.

