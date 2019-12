OPASNO: Dete izgubilo oko zbog PETARDE! Roditelji, obratite pažnju: Stiže vreme prazničnog ŠENLUČENJA I PUCNJAVE!

Sa prvim danima decembra začuli su se i prvi odjeci pucanja petardi... Ovim pirotehničkim sredstvom najčešće barataju deca, a njihove naizgled bezazlene igre mogu biti kobne, upozoravaju sagovornici Kurira.

Mališani petarde doživljavaju kao igračku, a njihovi izazovi i dokazivanje sa ovom napravom su opasni, pa su tako neka deca ostala bez prstiju i vida! Uoči praznika srpski lekari često su svedoci strašnih scena i povreda koje nastanu prilikom neopreznog korišćenja petardi.

Tragične posledice... Opekotine i teške povrede foto: Shutterstock

Ludačke igre

Pedijatar dr Saša Milićević kaže za Kurir da se deca na različite načine „igraju“ pirotehnikom. - Oni stavljaju petarde u kapuljače, kad ih upale, drže ih u džepu, takmiče se ko će više vremena da izdrži da petarda stoji u ustima, isto tako i u ruci. Upaljenu petardu prebacuju iz ruke u ruku među sobom. Nažalost, mnogi ne bace petardu na vreme i onda nastaju ozbiljne povrede - priča dr Milićević i dodaje:

- To su povrede na rukama, vrlo česte su i opekotine, bilo je slučajeva da dete dobije tzv. eksplozivnu amputaciju prsta, vrlo često dolazi i do oštećenja sluha. Može doći i do povrede očiju, opet izazvane dejstvom same eksplozije. Petarde su generalno riskantne, deca mogu ostati bez dela šake, prstiju, one jače „dinamitare“ mogu maltene skoro celu šaku da raznesu. Desilo se i da jedno dete nije moglo više da vidi na jedno oko nakon „igre“ petardom i ostalo je trajni invalid!

Dr Milićević ističe da eksplozija ove naprave može kod nekoga izazvati i stres, kod dece koja boluju od dijabetesa može da dovede do porasta nivoa šećera, a kod astmatičara akutno otežano disanje. - Ukoliko se desi da petarda pukne u njihovim ustima, mogu nastati povrede usne duplje, gornje i donje usne, povrede nepca, a mogu nastati i povrede zuba, kao i opekotine celog lica. Treba apelovati na roditelje da skrenu deci pažnju - zaključuje on.

foto: Privatna Arhiva

Inernet izazov

Primarijus opšte prakse dr Biserka Obradović objašnjava da su sve povrede u opticaju s obzirom na to da deci svašta pada na pamet. - Današnja deca imaju jako opasne internet igre, igre izazova, koje mogu da budu rizične i po sam život. Deca bacaju petarde i u vatru i u staklenu flašu, a tom prilikom mogu trajno oštetiti vid. Može doći do opekotina i otvorenih rana - navodi naša sagovornica i ističe da nedostaje vaspitavanje deteta o štetnosti tih igara.

Zaprećene kazne NARUŠAVANJE JAVNOG REDA I MIRA Za bacanje petardi i narušavanje javnog reda i mira zaprećena je kazna od 50.000 do 100.000 dinara ili rad u javnom interesu od 40 do 120 časova. Ista kazna je i za roditelje maloletne dece. Striktni propisi usvojeni u maju 2018. godine smanjili su broj uličnih prodavaca pirotehnike. Iako zakon zabranjuje ilegalnu prodaju, petarde se ipak mogu kupiti u mnogim prodavnicama.

ČINJENICE POSLEDICE I POVREDE KOJE SE MOGU ZADOBITI - opekotine - oštećenja sluha i vida - amputacije (najčešće prstiju) - posekotine - stres - povrede usne duplje i zuba - oštećenje imovine (požari, eksplozije) - udisanje otrovnih isparenja foto: Shutterstock ŠTA DECA NAJČEŠĆE KUPUJU - veliki pirat (obične petarde) - petarde „njinja“ - velika mega (mini-štap s fitiljem) - tzv. šok-petarda - dinamitara NESREĆE NASTALE ZBOG PETARDI 2017. Dečak M. S. (13), iz okoline Loznice, teško je povređen kad mu je prilikom igre petarda eksplodirala u ruci, amputirana su mu dva prsta 2017. Stefan Kalinović (22) iz Jagodine i Amer Asanović (16) iz Novog Pazara zbog eksplodiranja petardi dobili su povrede prstiju na šaci 2018. Jednoipogodišnja beba teško je povređena kad joj je petarda, koju joj je dala baba, eksplodirala u ruci

Kurir.rs/ Mina Branković Foto: Shutterstock

Kurir