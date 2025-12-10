Slušaj vest

Srbija nema ugovor sa bankom sperme u Danskoj iz koje je potekao DNK koji izaziva rak, nezvanično saznane Kurir.

Podsetimo, donor sperme koji je nesvesno nosio genetsku mutaciju koja drastično povećava rizik od malignih oboljenja postao je biološki otac najmanje 197 dece širom Evrope, pokazala je velika istraga 14 javnih servisa.

Sperma ovog muškarca korišćena je u 67 klinika za vantelesnu oplodnju u 14 država. Na mapi koju je objavio BBC vidi se da je sperma poslata i u Mađarsku i Srbiju, bez ikakvih konkretnih podataka.

- Srbija nema operativni ugovor sa European Sperm Bank, potpisan je bio samo predugovor i tu se stalo. Nijedan uzorak semena nije uvezen, niti ušao u zemlju iz Euporean Sperm Bank iz Danske - naveo je izvor Kurira.

Prema našim saznanjima, ne postoje zvanična obaveštenja o malignitetu kod dece iz donacija semena koja su do sada rođena, a za teritoriju Kosova naše institucije nemaju jurisdikciju ni podatke.

Naša zemlja od 2023. godine reproduktivni materijal uvozi iz Ovobank (Španija) i Cryos (Danska).

dzejkob.jpg

Kako je preneo BBC, utvrđeno je da deo dece rođene iz ove donacije ima mutaciju koja dramatično povećava verovatnoću razvoja tumora tokom života. Neka od te dece već su preminula, dok će samo mali broj onih koji nose mutaciju izbeći maligno oboljenje.

Evropska banka sperme iz Danske saopštila je da donator i članovi njegove porodice nemaju simptome, kao i da je mutacija neotkriva klasičnim genetskim testiranjem. Nakon saznanja o riziku, donor je odmah blokiran. Iz banke navode i da je njegova sperma "u nekim zemljama korišćena više nego što bi smelo".

