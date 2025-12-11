Slušaj vest

Rezultati ispitivanja keramičkih šolja na tržištu Srbije pokazuju prekomernu migraciju teških metala olova i kadmijuma, a organizacije Alternativa za bezbednije hemikalije iz Srbije i Arnika iz Češke objavile su i fotografije testiranih keramičkih šolja koje su pokazale zabrinjavajuće rezultate.

Iako su šolje kupljene u najpopularnijim prodavnicama, od trgovina širokog asortimana do onlajn prodaja putem Instagrama - čak 17% testiranih uzoraka nije ispunilo zdravstvene standarde.

Na fotografijama koje je objavio Alhem, možete videti konkretne šolje koje su pokazale prekomernu migraciju olova i kadmijuma, što predstavlja ozbiljan rizik za zdravlje. Iako su proizvodi uglavnom poreklom iz Kine, testirani uzorci uključuju šolje različitih brendova, koje mogu biti prisutne u domaćinstvima širom Srbije.

Testirane šolje proizvedene su Kini, Turskoj i Srbiji Foto: Printscreen/ Alhem

Podsetimo, u izveštaju "Gutljaj koji teže pada" se navodi da od 30 testiranih šolja pet, odnosno 17 odsto, nije ispunilo zahteve važećeg Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti predmeta opšte upotrebe.

Kod dva uzorka dokazane su, kako se naglašava, nedozvoljene vrednosti migracije olova i kadmijuma, "kod dva uzorka samo olova i kod jednog uzorka samo kadmijuma".

- U nekoliko slučajeva vrednosti migracije olova bile su desetine puta veće od maksimalno dozvoljenih.Olovo i kadmijum potiču prevashodno od pigmenata boja koje se koriste za bojenje i dekorisanje predmeta od keramike - navedeno je u saopštenju.

Rizici od olova i kadmijuma po zdravlje ljudi Olovo

Kako se navodi u izveštaju, Svetska zdravstvena organizacija je svrstala olovo i kadmijum, zbog njihove toksičnosti, među 10 hemikalija koje izazivaju najveću zabrinutost po javno zdravlje. Olovo je toksičan metal kojem možemo biti izloženi u životnoj i radnoj sredini. Najčešće dolazimo u kontakt s olovom putem prašine, zagađenog vazduha, zemljišta, vode i hrane. U hrani se olovo može naći i zbog njegove migracije sa površina posuđa i pribora za pripremanje i posluživanje, posebno proizvedenog od keramike, stakla i sa emajliranim površinama, kao i sa ambalaže.

Smatra se da olovo deluje štetno na sve ljudske organe i da ne postoji njegov bezbedan nivo u krvi. Naučna istraživanja ukazuju na efekte neurotoksičnosti, naročito kod dece i fetusa gde može da utiče na razvoj mozga, smanjenje IQ, probleme sa učenjem i koncentracijom.

Štetni efekti olova po nervni sistem su trajni, što ga čini izuzetno opasnim po zdravlje ljudi, posebno dece.

Povećana količina olova može dovesti i do reproduktivnih problema (povećan rizik od pobačaja, prevremenog rođenja i male telesne mase deteta i dr.). Pored toga, olovo može dovesti do oštećenja bubrega i kardiovaskularnih problema. Olovo se akumulira u kostima, i uvek može ponovo ući u krvotok, uzrokujući toksične efekte na sve druge organe i povećati neotpornost kostiju na prelome, posebno kod starijih osoba.

Mesto kupovine testiranih šolja - prodavnice širokog asortimana

- prodavnice suvenira

- knjižare sa "gift" programom

- zanatsko-umetničke radionice

- prodavnice kineske robe

- online kupovina (sa platformi Temu, Shein, AliExpress), kao i IG naloga maloprodajnog trgovca)

Testirane šolje u kojima su pronađeni teški metali

Kadmijum

Kadmijum je, kao i olovo, toksičan metal kojem možemo biti izloženi u životnoj i radnoj sredini. Uvršten je od strane Svetske zdravstvene organizacije među deset najznačajnijih hemikalija koje izazivaju zabrinutost za javno zdravlje.

Obzirom da se kadmijum nalazi prirodno u zemljinoj kori, vulkanskom pepelu, ali se pojavljuje i kao posledica industrijskog zagađenja, nepropisnog odlaganja otpada i spaljivanja elektronskog otpada. Njegova biološka dostupnost nije velika, ali kisele kiše, opet kao posledica industrijskog zagađenja vazduha, mogu doprineti prelasku kadmijuma u rastvorljiv oblik koji onda može biti apsorbovan od strane biljaka i životinja, i tako ući u lanac ishrane ljudi. Određene biljke, kao što su pirinač i kakaovac, imaju prirodno svojstvo da apsorbuju kadmijum iz zemljišta i akumuliraju ga, pa je neophodna stalna kontrola njegovog sadžaja u proizvodima od ovih biljaka.

Štetnih efekata kadmijuma na zdravlje ljudi ima mnogo, od razvoja bubrežnih oboljenja i oboljenja kostiju, pluća, nervnog sistema, povišenog krvnog pritiska, do poremećaja oslobađanja i aktivnosti polnih hormona. Do ovih efekata može doći u zreloj dobi, nakon višegodišnje izloženosti, ali se ne sme zanemariti štetan uticaj na trudnice i decu, obzirom na njihovu vulnerabilnost. Izloženost kadmijumu u ranom dobu može biti povezana sa kognitivnim sposobnostima i problemima u ponašanju. Postoje podaci o istraživanjima koja ukazuju da izloženost kadmijumu može oslabiti imuni sistem dece.

Međunarodna agencija za istraživanje raka (IARC) je svrstala kadmijum (i njegova jedinjenja) među supstance koje kod ljudi izazivaju rak ili povećavaju mogućnost za pojavu raka pluća, a povezuje se i sa nastankom raka bubrega, prostate, bešike, pankreasa i reproduktivnih organa.