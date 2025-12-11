"Bolovi nakon operacije prejaki!" Oglasila se Jasmina iz bolničke postelje u Turskoj: Nadam se da ću biti bolje
Jasmina Cvetković iz Surdulice, čija je priča potresla Srbiju, operisana je pre dva dana u Turskoj!
Nakon velike zajedničke humanitarne akcije i ogromne podrške ljudi velikog srca, prikupljen je neophodan novac za lečenje i operaciju.
Jasmina se danas oglasila na svom Instagram profilu.
- Dragi moji, javljam se samo kratko da vam kažem da su bolovi nakon operacije prejaki. Nažalost, trenutno nisam u mogućnosti da se javljam nikome. Htela sam da znate da sam mislila na vas. Nadam se da ću uskoro biti bolje. Hvala vam na razumevanju - napisala je ona.
Podsetimo, ovoj hrabroj devojci prethodno je odložena operacija zbog pogoršanja zdravstvenog stanja.
Jasminina objava digla je celu Srbiju na noge, kada je 20. novembra objavila da joj fali još 30.000 SMS poruka, odnosno 80.000 evra za operaciju i lečenje u Turskoj. Vapaj Jasmine, koja je rekla da ima rok još sedam dana, potresao je mnoge.
Imala 28 zračnih terapija
Kako je Kurir već pisao, Jasmina živi u šestočlanom domaćinstvu u kojem samo očuh radi. Bolest je otkrila prošle jeseni posle infarkta pluća koji je imala nakon upale pluća. Lekari su najpre sumnjali na cistu, ali rezultati su potvrdili karcinom materice i to treći stadijum, koji se proširio na jajnike, bešiku i deo debelog creva. Imala je 28 zračnih terapija, probala je i brahiterapiju, ali bez uspeha. Nadu za izlečenje dali su joj lekari u Turskoj.
Ova hrabra devojka operisana je 15 sati u Turskoj 23. oktobra prošle godine. Tada joj je za opericiju falilo 3.000 evra. Kurir se tada pridružio akciji i bukvalno u poslednji čas, u osam sati ujutru, stigao je na račun i poslednji cent, a Jasmina je u salu ušla već u devet časova.
Doktori su operisali kancer koji je metastazirao na jajnike, bešiku i debelo crevo. Tada su joj izvadili matericu, debelo crevo i bešiku. Nastavila je s terapijama, ali je nažalost, nakon nekoliko meseci ova opaka bolest se vratila.