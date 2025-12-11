Slušaj vest

Jasmina Cvetković iz Surdulice, čija je priča potresla Srbiju, operisana je pre dva dana u Turskoj!

Nakon velike zajedničke humanitarne akcije i ogromne podrške ljudi velikog srca, prikupljen je neophodan novac za lečenje i operaciju.

Jasmina se danas oglasila na svom Instagram profilu.

- Dragi moji, javljam se samo kratko da vam kažem da su bolovi nakon operacije prejaki. Nažalost, trenutno nisam u mogućnosti da se javljam nikome. Htela sam da znate da sam mislila na vas. Nadam se da ću uskoro biti bolje. Hvala vam na razumevanju - napisala je ona.

Podsetimo, ovoj hrabroj devojci prethodno je odložena operacija zbog pogoršanja zdravstvenog stanja.

Jasmina se oglasila iz bolničke postelje nakon operacije u Turskoj Foto: Printscreen

Jasminina objava digla je celu Srbiju na noge, kada je 20. novembra objavila da joj fali još 30.000 SMS poruka, odnosno 80.000 evra za operaciju i lečenje u Turskoj. Vapaj Jasmine, koja je rekla da ima rok još sedam dana, potresao je mnoge.

Imala 28 zračnih terapija

Kako je Kurir već pisao, Jasmina živi u šestočlanom domaćinstvu u kojem samo očuh radi. Bolest je otkrila prošle jeseni posle infarkta pluća koji je imala nakon upale pluća. Lekari su najpre sumnjali na cistu, ali rezultati su potvrdili karcinom materice i to treći stadijum, koji se proširio na jajnike, bešiku i deo debelog creva. Imala je 28 zračnih terapija, probala je i brahiterapiju, ali bez uspeha. Nadu za izlečenje dali su joj lekari u Turskoj.

Ova hrabra devojka operisana je 15 sati u Turskoj 23. oktobra prošle godine. Tada joj je za opericiju falilo 3.000 evra. Kurir se tada pridružio akciji i bukvalno u poslednji čas, u osam sati ujutru, stigao je na račun i poslednji cent, a Jasmina je u salu ušla već u devet časova.

Doktori su operisali kancer koji je metastazirao na jajnike, bešiku i debelo crevo. Tada su joj izvadili matericu, debelo crevo i bešiku. Nastavila je s terapijama, ali je nažalost, nakon nekoliko meseci ova opaka bolest se vratila.