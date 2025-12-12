Slušaj vest

Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin govorio je za Pink televiziju o projektima i aktuelnostima u Srpskoj Atini i najavio besplatne udžbenike za sve novosadske osnovce.

On je naglasio da se sprema i nova vodovodna mreža u Begeču, ali i nastavak uređenja jednog od najstarijih delova grada u saradnji sa Pokrajinskom vladom.

- Ono što je možda najbolje je da će novosadski đaci od prvog do osmog razreda osnovne škole od sledeće godine imati besplatne udžbenike. Potpuno ćemo rasteretiti roditelje. Mi ćemo nabaviti te udžbenike za njih. U ovom budžetu smo imali dovoljno novca da to realizujemo početkom sledeće školske godine - istakao je Mićin.

Prvi čovek Novog Sada naveo je i da će se nastaviti sa svim projektima koji su započeti, ali i da je novac iz gradske kase namenjen i za nove projekte.

Ne propustite Srbija ISPLATE ZA SUFINANSIRANJE UDŽBENIKA TEKU POSTEPENO: Grad Leskovac objašnjava dinamiku obrade rešenja i isplata po školama

- Tu je i potpuno nov vodovod u Begeču. Cela vodovodna mreža je izrađena od samodoprinosa građana Begeča. Na vreme smo uradili jedan vod do Begeča, potrebno je samo mrežu. Nastavlja se uređenje Almaškog kraja, u saradnji sa Pokrajinskom vladom. Nastavljamo i sa izgradnjom dva mosta, sledeće godine kreće izgradnja trećeg.

On je podsetio i da je u Novom Sadu otvoren pogon kineske kompanije SHAC.

- To je njihova prva fabrika u Evropi. Tada smo imali predsednika BMW i Volkswagen. Ta fabrika ima budućnost. Ovaj budžet će biti razvojni budžet - zaključio je.