Ministarstvo prosvete, na osnovu podataka dostavljenih od visokoškolskih ustanova, izvršilo je danas isplatu pokrića 50% troškova po osnovu ukupnog iznosa plaćene školarine u školskoj 2024/2025. godini za još 2.150 studenta koji imaju otvoren račun kod Banke Poštanska štedionica uz izdatu Studentsku karticu u ukupnom iznosu od 58.806.264,63 dinara.

Ministarstvo prosvete apeluje na samofinansirajuće studente koji ispunjavaju zakonom propisane uslove za povraćaj sredstava za školarine da je neophodno da najkasnije do 18. decembra podnesu zahtev za Studentsku karticu, kako bi im sredstva mogla biti uplaćena.

U suprotnom povraćaj 50% plaćene školarine za 2024/2025. godinu nije moguće izvršiti. Prijave za Studentsku karticu vrši se putem portala Uprave za trezor, na adresi https://zsk.trezor.gov.rs/.

Do sada je 48.750 samofinansirajućih studenata dobilo sredstva na ime povraćaja 50% plaćene školarine za školsku 2024/2025. godinu. U budžetu Ministarstva prosvete za ove namene opredeljeno je 6 milijardi dinara.

Ministarstvo prosvete podsetilo je visokoškolske ustanove da podatke o samofinansirajućim studentima, koje nisu još dostavili, dostave najkasnije do danas, 12. decembra 2025. godine putem JISP-a, a sve ispravke podataka o plaćenim školarinama najkasnije do 18. decembra.

Zbog propisa i kraja budžetske godine poslednja isplata sredstava za 50 odsto uplaćenih sredstava za školarine biće realizovana zaključno sa 26. decembrom, na osnovu podataka koje visokoškolske ustanove dostave Ministarstvu zaključno sa četvrtkom u podne prethodne nedelje. Nakon ovog datuma povraćaj 50 odsto sredstava za školarine za školsku 2024/2025. godinu neće biti vršen.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju predviđa da studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika, ako su državljani Republike Srbije, ostvaruju pravo na pokriće 50% svojih troškova po osnovu referentne školarine koju su platili u tekućoj školskoj godini, da pravo na pokriće troškova student ostvaruje po osnovu ukupnog iznosa plaćene školarine, za svaku godinu studija koju je student prvi put upisao, odnosno za sve predmete koje je student prvi put upisao, kao i da pravo na pokriće troškova student može ostvariti samo za jedan studijski program na istom stepenu studija.

U narednoj 2026. godini, vršiće se isplata sredstava samofinansirajućim studentima upisanim na studijske programe koje realizuju visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, po osnovu pokrića 50% troškova iznosa plaćene školarine u školskoj 2025/2026. godini za prvi put upisane predmete, u rokovima propisanim Zakonom o visokom obrazovanju, odnosno u dve rate i to u aprilu i septembru.