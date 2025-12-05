Slušaj vest

Ministarstvo prosvete, na osnovu podataka dostavljenih od visokoškolskih ustanova, izvršilo je danas isplatu pokrića 50% troškova po osnovu ukupnog iznosa plaćene školarine u školskoj 2024/2025. godini za još 843 studenta koji imaju otvoren račun kod Banke Poštanska štedionica uz izdatu Studentsku karticu.

Oko 7.500 studenata koji ispunjavaju uslove propisane Zakonom za povraćaj školarine i za koje su visokoškolske ustanove dostavile podatke, nema otvoren račun na koji se sredstva mogu uplatiti, jer nije ni podnelo zahtev za Studentsku karticu, saopštilo je Ministarstvo prosvete.

Rok za dobijanje studentske kartice teče

Ministarstvo apeluje na samofinansirajuće studente koji ispunjavaju zakonom propisane uslove za povraćaj sredstava za školarine da je neophodno da najkasnije do 18. decembra 2025. godine podnesu zahtev za Studentsku karticu, kako bi im sredstva mogla biti uplaćena.

U suprotnom povraćaj 50% plaćene školarine za 2024/2025. godinu nije moguće izvršiti. Prijave za Studentsku karticu vrši se putem portala Uprave za trezor, na adresi https://zsk.trezor.gov.rs/.

Ministarstvo prosvete podsetilo je visokoškolske ustanove da podatke o samofinansirajućim studentima, koje nisu još dostavili, dostave najkasnije do 12. decembra 2025. godine putem JISP-a, a sve ispravke podataka o plaćenim školarinama najkasnije do 18. decembra 2025.

Zbog propisa i kraja budžetske godine poslednja isplata sredstava za 50 odsto uplaćenih sredstava za školarine biće realizovana zaključno sa 26. decembrom 2025. godine, na osnovu podataka koje visokoškolske ustanove dostave Ministarstvu zaključno sa četvrtkom u podne prethodne nedelje. Nakon ovog datuma povraćaj 50 odsto sredstava za školarine za školsku 2024/2025. godinu neće biti vršen.

Do juče u podne još tri ustanove: Fakultet muzičke umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu, Akademija umetnosti Univerziteta u Novom Sadu i Visoka škola strukovnih studija za vaspitače i poslovne informatičare „SIRMIJUM“, su prvi put dostavile podatke za svoje samofinansirajuće studente, za koje će isplata sredstava biti sledećeg petka, 12. decembra 2025. godine.

Ko ima pravo na povrat 50% školarine

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju predviđa da studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika, ako su državljani Republike Srbije, ostvaruju pravo na pokriće 50% svojih troškova po osnovu referentne školarine koju su platili u tekućoj školskoj godini, da pravo na pokriće troškova student ostvaruje po osnovu ukupnog iznosa plaćene školarine, za svaku godinu studija koju je student prvi put upisao, odnosno za sve predmete koje je student prvi put upisao, kao i da pravo na pokriće troškova student može ostvariti samo za jedan studijski program na istom stepenu studija.

U budžetu Ministarstva prosvete za ove namene opredeljeno je 6 milijardi dinara, navedeno je u saopštenju.

Spisak ustanova koje su dostavile podatke o studentima za isplate, koje su izvršene zaključno sa 04.12.2025. godine možete pogledati KLIKOM NA OVAJ LINK.