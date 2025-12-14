Slušaj vest

Sa prvim danima decembra začuli su se i prvi odjeci pucanja petardi... Ovim pirotehničkim sredstvom najčešće barataju deca, a njihove naizgled bezazlene igre mogu biti kobne!

Mališani petarde doživljavaju kao igračku, a njihovi izazovi i dokazivanje sa ovom napravom su opasni, pa su tako neka deca ostala bez prstiju i vida! Uoči praznika lekari su često svedoci strašnih scena i povreda koje nastanu prilikom neopreznog korišćenja petardi.

- Suprug i ja samo radili u Hitnoj pomoći deset godina. Sa nelagodom očekujemo raspored dežurstva jer nijedan zdravstveni radnik se ne veseli tom dežurstvu. I tada stiže taj 31. decembar. Obično je šaka u najlonu i peškiru iz kojeg curi krv i padaju komadi kosti i kože po čekaonici zbog nespretnog pridržavanja uplakanih roditelja ili prijatelja koji su u strašnom šoku - čitala je Tiktokerka Ivona ispovest doktorke iz Rožaja.

Nesrećnik je beo od šoka i bolova, na rubu nesvestice.

- Moram reći da je uživo i u boji hiljadu puta strašnije, plus je bol neizdrživa. Sledi brzi transport, komplikovane operacije, ako se uopšte jedan prst da spasiti. Za sekund euforije, praska, plaćaće invaliditetom celog života. Zbogom sport, zbogom vožnja, zbogom društvo, zbogom devojke, zbogom posao. Najčešće je otac zaslužan što se u detetovoj ruci našla petarda. Zato, ako volite sebe i ostale, uživate u životu, imate divne planove prijatelje i srećan i bezbrižan život, tada petarde prepustite onima koji su odlučili biti nepovratno nesrećni - navela je ova doktorka.

Neka deca ostala bez prstiju i vida Foto: Shutterstock

Ispovest je objavljena na Instagram stranici "Očistimo Rožaje", Tiktokerka Ivona želela je da to podeli sa svojim pratiocima.

Ivona priča o opasnostima koje nosi upotreba petardi Foto: Printscreen Tiktok/ lubenicica14

- Petarde su zlo. I to govorim iz ličnog iskustva. Kad sam bila mala, pukla mi je petarda u ruci i oštetila samo malo palac, srećom. Što se kaže, Bogu hvala, nije bilo kobno, a znam mnoge slučajeve. Sećam se da je moj brat bacio s polja u kuću petardu koja je pala na posteljinu i izgorelo je pola jorgana, zamalo se zapalila i čitava kuća - rekla je Ivona i dodala:

- Želim da ukažem naravno i roditeljima na to da ne kupuju petarde svojoj deci, ali takođe znam da u dosta slučajeva ne mogu da utiču ni roditelji već je to društvo i deca se sama snađu.