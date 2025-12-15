Slušaj vest

Sezona slava donosi radost okupljanja, ali i izazove sa stolom, naročito kada se otkriju one male navike koje mnogima idu na živce, poput lizanja prstiju dok se jede ili sprema hrana.

Dok porodice i prijatelji slave zajedno, običaji i maniri za stolom dobijaju posebnu važnost. Navika kao što je lizanje prstiju tokom spremanja hrane ili jela, mogu pokrenuti neprijatne reakcije i dovesti do nezgodnih situacija.

Ova navika često stvara nelagodu kod gostiju, a o tome je rešila da progovori jedna korisnica platforme Ispovesti.

- Baš mi je odvratno kada neko liže prste dok jede, plus kada sprema nešto. Često vidim kako i žene i muškarci ližu prste pred nekim, fuj. Dođem u goste, seče mi se torta, oni trpaju prste u usta i ližu. Grozno - napisala je ona.

Mnoge ova navika izluđuje Foto: Sam Edwards / Caia Image / Profimedia

Jedan korisnik je ispričao kako je, dok je čekao svoj obrok, primetio ženu koja je bez imalo srama lizala prste dok je stavljala priloge na tanjir.

- Samo sam se okrenuo i otišao - rekao je.

Međutim, mišljenja o ovoj navici su podeljena. Dok neki smatraju da je lizanje prstiju dok se sprema ili jede hrana neprimereno i prljavo, drugi ne vide u tome problem.

- Ni kad samo sebi spremam hranu ne ližem prste. Na taj način se bakterije unose u hranu i ista se kontaminira - glasi jedan komentar.

Drugi se prisećaju poznatih kuvarica sa televizije koje ne odustaju od ove navike.

Ipak, bilo je i onih koji se ne opterećuju previše.

- Pravim hranu sebi, ližem šta hoću - napisao je jedan korisnik.