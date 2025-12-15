Slušaj vest

Sezona slava donosi radost okupljanja, ali i izazove sa stolom, naročito kada se otkriju one male navike koje mnogima idu na živce, poput lizanja prstiju dok se jede ili sprema hrana.

Dok porodice i prijatelji slave zajedno, običaji i maniri za stolom dobijaju posebnu važnost. Navika kao što je lizanje prstiju tokom spremanja hrane ili jela, mogu pokrenuti neprijatne reakcije i dovesti do nezgodnih situacija. 

Ova navika često stvara nelagodu kod gostiju, a o tome je rešila da progovori jedna korisnica platforme Ispovesti.

- Baš mi je odvratno kada neko liže prste dok jede, plus kada sprema nešto. Često vidim kako i žene i muškarci ližu prste pred nekim, fuj. Dođem u goste, seče mi se torta, oni trpaju prste u usta i ližu. Grozno - napisala je ona.

kuvanje, rižoto, podgrevanje
Mnoge ova navika izluđuje Foto: Sam Edwards / Caia Image / Profimedia

Jedan korisnik je ispričao kako je, dok je čekao svoj obrok, primetio ženu koja je bez imalo srama lizala prste dok je stavljala priloge na tanjir.

- Samo sam se okrenuo i otišao - rekao je.

Međutim, mišljenja o ovoj navici su podeljena. Dok neki smatraju da je lizanje prstiju dok se sprema ili jede hrana neprimereno i prljavo, drugi ne vide u tome problem.

Ne propustiteDruštvoPARAĆINKA KUPILA DVA PARČETA PICE, PA SE RAZBESNELA: Dobila sam ledeno i živo testo! Osoba koja peče nema veze sa kulturom! (FOTO)
profimedia0089315816.jpg

- Ni kad samo sebi spremam hranu ne ližem prste. Na taj način se bakterije unose u hranu i ista se kontaminira - glasi jedan komentar.

Drugi se prisećaju poznatih kuvarica sa televizije koje ne odustaju od ove navike.

Ipak, bilo je i onih koji se ne opterećuju previše.

- Pravim hranu sebi, ližem šta hoću - napisao je jedan korisnik.

Ne propustiteBeogradRADNICIMA MENJAČNICE NA MEDAKU PRESELO, PA STAVILI HIT OBAVEŠTENJE: Ko bude pljuvao u prste i lizao ih neće biti uslužen! (FOTO)
evri u rukama
BeogradBukti rat na mrežama zbog Oljinih reči i veša na žici: "Evo šta imam protiv onih koji su došli u Beograd" Pao i odgovor: "Odakle si ti došla rođena Beograđanko"
AP Photo Paul White.jpg
Društvo"DA IMAM VILU S POSLUGOM, DOZVOLILA BIH DA UĐU OBUVENI, A OVAKO..." Srbi zaratili oko pitanja da li gosti treba da se izuvaju
profimedia0596858751.jpg
Beograd"AKO, NEKA SI MI REKLA GOSPOĐO" Jelena se u gradskom prevozu obratila starijoj dami s jednim pitanjem a ona je zgranula?!
whatsapp-image-20201125-at-13.32.29-3.jpg

stručnjak za bonton Izvor: Tiktok/oldsouletiquette