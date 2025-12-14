Mlada iz Engleske peva na svadbi Veseli se srpski rode

Mlada Engleskinja koja se udala za momka iz Srbije zasigurno je na dan venčanja zadobila simpatije svih zvanica!

Ona se latila mikrofona i zapevala pesmu "Veseli se srpski rode", a svi gosti pevali su uglas sa njom.

Ona se na društvenim mrežama pohvalila snimkom.

- Ja, Engleskinja koja se udaje za Srbina, pevam "Veseli se srpski rode" na dan našeg venčanja svojoj celoj srpskoj porodici. Na kraju mi je cela venčanica bila puna para - napisala je mlada Samer.

Snimak je oduševio brojne korisnike Tiktoka.

- Godine slušanja i vežbanja ove pesme su se isplatile. Niko nije mogao da zadrži suze, a za mene je bio poseban trenutak što sam mogla da izvedem ovu pesmu znajući koliko ona znači - dodala je novopečena mlada Samer.

Ova pesma na venčanju je mnoge i rasplakala, a na mladu su svi bili ponosni. Čak je dobila i bakšiš.