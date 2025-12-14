Slušaj vest

Mlada Engleskinja koja se udala za momka iz Srbije zasigurno je na dan venčanja zadobila simpatije svih zvanica!

Ona se latila mikrofona i zapevala pesmu "Veseli se srpski rode", a svi gosti pevali su uglas sa njom.

Ona se na društvenim mrežama pohvalila snimkom.

- Ja, Engleskinja koja se udaje za Srbina, pevam "Veseli se srpski rode" na dan našeg venčanja svojoj celoj srpskoj porodici. Na kraju mi je cela venčanica bila puna para - napisala je mlada Samer.

Sa svadbe u porodilište

Snimak je oduševio brojne korisnike Tiktoka.

- Godine slušanja i vežbanja ove pesme su se isplatile. Niko nije mogao da zadrži suze, a za mene je bio poseban trenutak što sam mogla da izvedem ovu pesmu znajući koliko ona znači - dodala je novopečena mlada Samer.

Ova pesma na venčanju je mnoge i rasplakala, a na mladu su svi bili ponosni. Čak je dobila i bakšiš.

