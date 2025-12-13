Slušaj vest

Marko Nikolić, humanitarac koji svakodnevno pomaže najugroženijim porodicama, sam je prošao kroz godine borbe i oskudice.

Od deteta koje je bezbroj puta zaspalo praznog stomaka i nosilo teret koji nije pripadao njegovim godinama, do jednog od najboljih studenata Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja. Njegova priča pokazuje da ljubav i upornost mogu promeniti život.

Nikolićevo detinjstvo obeležili su dugovi, glad i tišina praznog doma.

- Dete razvedenih roditelja. Dete koje je često zaspalo gladno, jer hleba nije bilo. Dete koje je slušalo tišinu kuće u mraku, dok su dugovi za struju bili veći od svih naših snova. Nosio sam teret koji nije pripadao detetu - naveo je ovaj humanitarac velikog srca na društvenim mrežama.

Dečak Dule

Radio je, trpeo i učio da preživi dok su njegovi vršnjaci učili da žive.

- Ponavljao sam u prvom razredu srednje škole, ne zato što nisam mogao, nego zato što sam svakog dana vodio borbu koju niko nije video. Ali to dete nije odustalo. Iz tog mraka sam izašao sam, bez ičije ruke da me povuče. I baš ja, koji sam nekad skupljao mrvice i borio se za osnovno, postao sam jedan od najboljih studenata na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja, sa prosekom 9.25 - napisao je Nikolić u svojoj objavi i dodao:

IMG-12a3b30335cea74b5e2a33c427964a26-V.jpg
Nikolić postao jedan od najboljih studenata na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Foto: Privatna Arhiva

- Ne zato što sam bio najpametniji. Već zato što znam kako izgleda imati ništa i kako izgleda izboriti se za sve. Moja prošlost nije bila život. Moja prošlost je bila preživljavanje. A danas? Danas je dokaz da slomljeni dečaci mogu postati najtvrđi ljudi. 

