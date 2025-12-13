Četiri “bele tačke” u Evropi i inicijativa “Tri mora” - Boško Jakšić u večerašnjem Crvenom kartonu u 00.00
Gost emisije “Crveni karton”, autora i voditelja Svetislava Basare je Boško Jakšić, spoljno-politički komentator.
Ovaj razgovor uključiće mnoge teme, a neke od njih su:
“Crveni karton” za energetiku
Evropska tranzicija i srpsko propuštanje prilika
Prodaja NIS-a i posledice energetskog podčinjavanja
Geopolitičko nerazumevanje i pogrešni istorijski trenutci
Rusija, Kina i nedostatak strateškog razmišljanja
Rafali vs. kupovina NIS-a — prioriteti države
Razlika između rusofilije i putinofilije
Uticaj SPC i ideološko podređivanje Moskvi
Rušenje mita o rusko-srpskom “istorijskom prijateljstvu”
Odgovornost političkih elita i problemi sa investicijama
Kolonijalna pozicija Srbije i gubitak suvereniteta
Četiri “bele tačke” u Evropi i inicijativa “Tri mora”.
