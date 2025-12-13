Slušaj vest

Gost emisije “Crveni karton”, autora i voditelja Svetislava Basare je Boško Jakšić, spoljno-politički komentator.

Ovaj razgovor uključiće mnoge teme, a neke od njih su:

  • “Crveni karton” za energetiku

  • Evropska tranzicija i srpsko propuštanje prilika

  • Prodaja NIS-a i posledice energetskog podčinjavanja

  • Geopolitičko nerazumevanje i pogrešni istorijski trenutci

  • Rusija, Kina i nedostatak strateškog razmišljanja

  • Rafali vs. kupovina NIS-a — prioriteti države

  • Razlika između rusofilije i putinofilije

  • Uticaj SPC i ideološko podređivanje Moskvi

  • Rušenje mita o rusko-srpskom “istorijskom prijateljstvu”

  • Odgovornost političkih elita i problemi sa investicijama

  • Kolonijalna pozicija Srbije i gubitak suvereniteta

  • Četiri “bele tačke” u Evropi i inicijativa “Tri mora”.

