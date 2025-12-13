Ovaj razgovor uključiće mnoge teme, a neke od njih su:

“Crveni karton” za energetiku

Evropska tranzicija i srpsko propuštanje prilika

Prodaja NIS-a i posledice energetskog podčinjavanja

Geopolitičko nerazumevanje i pogrešni istorijski trenutci

Rusija, Kina i nedostatak strateškog razmišljanja

Rafali vs. kupovina NIS-a — prioriteti države

Razlika između rusofilije i putinofilije

Uticaj SPC i ideološko podređivanje Moskvi

Rušenje mita o rusko-srpskom “istorijskom prijateljstvu”

Odgovornost političkih elita i problemi sa investicijama

Kolonijalna pozicija Srbije i gubitak suvereniteta

Četiri “bele tačke” u Evropi i inicijativa “Tri mora”.

