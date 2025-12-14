Slušaj vest

Iznajmljivanje Deda Mraza zarad animiranja dece u porodičnom domu ili u firmama u kojima im očevi i majke rade postalo ozbiljan je biznis. On donosi poklone, peva pesmice, razgovara sa mališanima i fotografiše se sa njima. Međutim, ta čarolija ima i svoju cenu, i to ne malu - od 6.000, pa do čak 26.000 dinara!

Cena zavisi od broja dece, kao i od datuma zabave, ali i stanice. Jedna agencija za iznajmljivanje Deda Mraza do 23. decembra, za animiranje do troje dece, naplaćuje 6.000 dinara. Kako raste broj dece, raste i cena - pa tako dolazak kod grupa do 20 dece dostiže oko 10.000 dinara, dok okupljanja od 50 i više mališana mogu koštati između 17.000 i 24.000 dinara.

Cene skaču pred Novu godinu

U danima pred Novu godinu, od 24. do 30. decembra, cene skaču. Tada je dolazak Deda Mraza do troje dece 8.000 dinara, dok za veće grupe ide i do 26.000 dinara. Najskuplji termini su, očekivano, 31. decembra u periodu od 23.30 do 00.30, a koštaju i za manji broj dece 24.000 dinara!

Druga firma cene formira po broju dece i terminu. Animacija podrazumeva, kako navode na sajtu, priče odakle dolazi Deda Mraz, šta radi tokom godine, pevanje pesmica, uručivanje poklona i slikanje. Animacija traje od 25 do 50 minuta u zavisnosti od, kako kažu, uzrasta, broja dece i njihove komunikativnosti.

Tako, do 28. decembra, dolazak Deda Mraza za do petoro dece košta 6.900 dinara, a za grupe od 30 do 50 mališana - 29.900 dinara.

U periodu od 29. do 31. decembra za kućne dolaske cene se prvenstveno vezuju za satnicu - od 5.600 dinara u 12 sati pa do 12.600 dinara od 18.30.

Dvadesetominutna poseta Deda Mraza 25. decembra kod još jedne agencije košta 8.400 dinara, dok 31. decembra 20 minuta zabave košta 10.500 dinara, a sat vremena 16.500 dinara.

Da li je ovo hir ili potreba

I dok mnogi poslednjih godina rado posežu za ovom uslugom, stručnjaci nemaju uvek razumevanja. Školski psiholog i pedagog Jelena Kenić smatra da je iznajmljivanje Deda Mraza u kućnim uslovima i preskupo i nepotrebno.

- Na taj način se gubi porodično zajedništvo koje praznici treba da simbolizuju. Članovi porodice bi naročito u tom periodu trebalo da se okrenu jedni drugima, a ne da angažuju nekog sa strane ko će da zaokupi dečju pažnju. Poenta praznika nije da tražimo distrakcije spolja, već da provedemo što više lepih porodičnih trenutaka - kaže Kenićeva i dodaje da roditelji često podležu trendovima koje deca vide na društvenim mrežama.

Poziv Deda Mraza košta 5.400 dinara Osim dolaska, nude se i dodatne opcije. Neke agencije su, zanimljivo, u svoje usluge uvrstile i video-poziv Deda Mraza, koji 31. decembra košta oko 5.400 dinara, dok je nekoliko dana ranije to kratkotrajno ćaskanje 5.000 dinara. Moguće je i iznajmiti kostim Deda Mraza ukoliko neko iz porodice ili od zaposlenih želi da isproba glumčake talente, a cena 31. decembra dostiže oko 8.000 dinara.



Povlađujući potrošačkom društvu - propuštaju suštinu.

- Porodica je, inače, u današnje vreme previše usmerena na spolja umesto da je usmerena na međusobnu komunikaciju. Deci ovo nije neophodno, ona su najsrećnija sa svojim roditeljima - poručuje Kenićeva.

Zoran Nikolić, potpredsednik Nacionalne organizacije potrošača Srbije, u ovom trendu vidi odraz tržišta i savremenih očekivanja.

- Nekada se u firmama neko od zaposlenih oblačio u Deda Mraza i delio poklone. Međutim, novo vreme ima i nove zahteve. Danas se traži profesionalac koji može lako animirati decu, zadržati im pažnju i napraviti dobru atmosferu - kaže Nikolić.

Kada je reč o cenama, one su, kaže, odnos ponude i potražnje:

- Biznis kao biznis - svako gleda svoj interes.