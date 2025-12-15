Slušaj vest

Legalizacija objekata u Srbiji godinama je bila jedno od najosetljivijih pitanja i pravno i životno. Hiljade građana živelo je u stanovima koje su kupili po svim pravilima, ali su zbog propusta investitora, nerešenih imovinsko-pravnih odnosa ili sporih procedura ostali bez pune pravne zaštite.

Slučaj Ljiljane Mihajlović sa Zvezdare samo je jedan od primera: stan je kupljen uz uredan kupoprodajni ugovor, ali nikada nije uknjižen jer investitor nije završio legalizaciju zgrade. Takve situacije su otvarale prostor za izvršitelje, sudske sporove i ozbiljnu pravnu nesigurnost:

- Stan je bio u fazi izgradnje 2007. godine i zgrada je stekla uslov za useljenje. Ja sam od prvog dana u posedu mog stana jedini uživalac i u kontinuitetu uživam u njemu. Bez prekida, neometano, sve do januara 2013. godine, kada je jedan od investitora podneo tužbu za poništenje kupoprodajnog ugovora i traži moje iseljenje. U navodu stoji da navodno drugi investitor od koga sam ja kupila stan nije imao pravo da ga proda - rekla je Mihajlović i dodaje:

- Moj propust je bio taj što ja moj stan nisam uknjižila. Ali, ja sam se odmah informisala jer je ovo moja jedina nekretnina, tako da nisam izbegla nikakve obaveze plaćanja prema državi, time što ga nisam uknjižila. To je zloupotrebio čovek koji me tuži. Ja imam iz katastra rešnje koje se potvrđuje. U naponi stoji da u arhivi katastra opštine Zvezdara se ne nalazi list nepokretnosti pod tim brojem pod koji je moj stan uknjižen.

"Službenici samo potvrđivali potpise"

Nikola Premović, advokat govorio je o ovakvim sve češćim situacijama:

- Najveći problem je bilo to što je sama forma overe kupoprodajnog ugovora bila sudska overa potpisa gde su službenici suda samo na ugovorima potvrđivali da su potpisi kupca i prodcva ti koji su upisani. Zapravo, uvođenjem sistema javnog beležištva, apsolutno je uvedena javna sigurnost. Tako da, u sistemu javnog beležištva, ovakvo nešto je nemoguće zamisliti.

Ervin Pašanović, stručnjak za nekretnine dodaje i da je ugovor potpisan 2007. godine, kada nije postojao sistem beležništva:

- Rekla je da je kupila stan u fazi izgradnje, znači nije kupila gotov, uknjiženi stan. Kada se kupuje stan koji je nezavršen, kupuje se budućnost, pravo na nešto. Znači, ne kupuje se konkretna nekretnina. Suštinski se uvek može desiti taj rizik da investitor ne završi zgradu, da mu se nešto desi i kao fizičkom i kao pravnom licu, ali zato je u izgradnji mala cena. Kada je stan potpuno završen i gotov, onda se smanjuje rizik na minimum.

Sistem javnog beležinstva danas

Objašnjava i funkcionisanje sistema javnog beležinstva:

- Beležnik čita ugovor obema stranama da znaju šta potpisuju, zatim proverava podatke. To je esencijalna razlika u odnosu na prethodni period o kome je i gospođa pričala. Mi danas možemo da kupimo jeftiniju nekretninu ali preuzimamo rizik na sebe. Moramo da bude i pravno i ekonomski pismeni, ako ne, trebamo potražiti pomoć.

Premović dodaje i da obično svaki investitor ima dobru nameru, da to je veoma mali broj onih koji su do te mere insolvetni da od počnu i završe zgradu bez prodaje:

- Kupovina stanova u izgradnji nosi svakako jedan veliki rizik.

