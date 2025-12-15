Slušaj vest

"Oživljavanje pograničnih sela je od posebnog značaja. Upravo u njima se čuva, štiti i brani Srbija", izjavio je ministar za brigu o selu Milan Krkobabić tokom današnje radne posete Malom Zvorniku i njegovim selima i dodao:

- Predstoji nam snažan zaokret prema ruralnom delu, a to znači izdvajanje znatno više sredstava, kako bi uslovi života tih ljudi bili takvi da oni ne razmišljaju o odlasku, a da neki drugi, pre svega mladi ljudi sa decom dođu.

Nakon sastanka sa čelnicima ove opštine, na kome se razgovaralo o programima Ministarstva za brigu o selu i o potrebama seoskog stanovništva ove teritorije, ministar je u selu Velika Reka obišao zemljoradničku zadrugu „Agro reka“.

Ova zadruga, koja se bavi uzgojem voća, pre svega maline, svoje prve korake načinila je uz podršku programa Ministarstva za brigu o selu namenjenom oživljavanju zadrugarstva - „500 zadruga za 500 sela“.

„Agro reka“, koja uspešno posluje već četiri godine, je osim neophodnih zasada uz pomoć bespovratnih sredstava u iznosu od 7,4 miliona dinara nabavila i kompletnu mehanizaciju - traktor, prskalicu, frezer, kao i pumpe za navodnjavanje. Naknadno je kupljena i hladnjačka komora, što je zadrugu svrstalo među značajnije snabdevače okolnih prerađivačkih kapaciteta.

- Uz taj podsticaj posadili smo malinu na oko hektar i po, manje zasada šljive i kupine i obezbedili mehanizaciju i uslove za ozbiljan početak proizvodnje. Kako se posao širio, zapošljavali smo sve više sezonskih radnika, a sada je u planu i pokretanje prerade maline - rekao je direktor Zadruge Žarko Milovanović i dodao da im je podrška Ministarstva bila od presudnog značaja. Osim ove, iz istog programa, pomognut je rad još jedne zvorničke zadruge „Litl Bi“, koja se bavi proizvodnjom meda.

Opština Mali Zvronik korisnik je sredstava i po drugim programima Ministarstva za brigu o selu, pa je ukupan iznos koji je do sada dodeljen ovoj lokalnoj samoupravi – gotovo 30,2 miliona dinara.

Veliki problem mobilnosti žitelja zvorničkih sela rešen je uz pomoć minibusa koji je opština kupila sredstvima dobijenim na konkursu istog Ministarstva 2022. godine i uveliko se koristi za prevoz lokalnog stanovništva ka školi, domu zdravlja i opštini.

U okviru programa obnove seoskih domova Ministarstva za brigu o selu, među 42 ovakva objekta u selima širom Srbije koji će promeniti izgled je i Seoski dom kulture u Radalju kod Malog Zvornika, kome je dodeljeno više od dva miliona dinara za renoviranje zapuštenog zdanja. Nakon krečenja, farbanja, zamene podova, mnogobrojnih zanatskih i stolarskih radova, Seoski dom od 293 kvadrata koristiće se ponovo za organizovanje sportskih aktivnosti, promocije lokalnih udruženja, nastupe KUD-ova, izložbe lokalnog stvaralaštva, pozorišne predstave, filmske projekcije.

Uz pomoć Programa naseljavanja napuštenih sesokih kuća, četiri porodice iz Malog Zvornika steklo je krov nad glavom.