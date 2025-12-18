Slušaj vest

Republika Srbija u sistem obrazovanja kontinuirano i uspešno uključuje učenike migranate, tražioce azila i izbeglice što predstavlja primer dobre prakse u evropskom obrazovnom prostoru, izjavio je ministar prosvete prof. dr Dejan Vuk Stanković povodom Međunarodnog dana migranata koji se obeležava 18. decembra.

On je istakao da je cilj Ministarstva prosvete unapređivanje kvaliteta i dostupnosti obrazovanja za decu i učenike iz ove osetljive društvene grupe. Prema njegovim rečima, dobroj organizaciji značajno je doprinelo Stručno uputstvo za uključivanje učenika izbeglica/tražilaca azila u sistem obrazovanja i vaspitanja, a koje je Ministarstvo donelo 2017. godine i primenjuje se u svim školama koje pohađaju učenici migranti.

- Do sada je kroz sistem obrazovanja sukcesivno prošlo preko 5.500 učenika migranata i tražilaca azila. Kao i prethodnih i u tekućoj školskoj godini podrška školama koje obrazuju učenike migrante nije izostala. Angažovani su mentori, savetnici-spoljni saradnici koji se zajedno sa školama suočavaju sa nizom izazova u procesu primene inkluzivne prakse. Imajući u vidu da je jezička barijera i dalje izazov, obrazovni materijal se prevodi na maternje jezike učenika migranata, trenutno ukrajinski i arapski jezik“, rekao je ministar.

Stanković je istakao da Ministarstvo prosvete kontinurano radi na obezbeđivanju dodatne podrške nastavnicima i učenicima za savladavanje srpskog kao stranog jezika, koji je u našem sistemu osnovnog obrazovanja izborni predmet.

- Do sada je obučeno više od 700 nastavnika srpskog i stranog jezika za primenu novog kurikuluma za ovaj izborni predmet. Učenici iz populacije migranta uključeni su u nastavne i u vannastavne aktivnosti - naveo je on i dodao da Ministarstvo prosvete aktivno radi i unapređivanju dostupnosti visokog obrazovanja za mlade iz populacije migranata i da je uz podršku Evropske unije kreiran Vodič za upis na visoko obrazovanje.

Ministar prosvete je naglasio da inkluzivna obrazovna praksa podrazumeva da je svako dete cenjeno i prihvaćeno.

Ministarstvo prosvete je u oblasti obrazovanja migranta i tražilaca azila realizovale obuke za više od 4.000 vaspitača, nastavnika, direktora i stručnih saradnika, dok je više od 70 škola podržano kroz grantove. Takođe, izrađeno je više od 3.000 individualnih planova podrške za učenike migrante, održano više od 10.000 dopunskih časova. Osim toga, realizovane su posete bibliotekama i obezbeđena vršnjačka podrška u učenju, ali je deljena i užina, odeća i obuća, knjige i udžbenici i školski pribor.