Slušaj vest

Srpska pravoslavna crkvena opština u Andaluziji organizuje Svetosavske dane 7. i 8. februara 2026. godine.

Tom manifestacijom pokušaće da okupe sve Srbe iz zapadne Evrope i na taj način pokažu i snagu SPC u dijaspori i lepotu obale.

- Liturgijsko slavlje biće organizovano 7. februara, sa akcentom na srpsku decu koja žive na obali Kosta del Sol i njihovoj pripremi što se tiče recitacija pesama koje su posvećene Svetom Savi. Humanitarni bal za očuvanje srpskih parohija na Iberijskom poluostrvu biće održan 8. februara - naveo je za Kurir protojerej stavrofor Dušan Erdelj, koji je i inicijator osnivanja crkvenog života u Andaluziji, ali i Valensiji.

Protojerej stavrofor Dušan Erdelj Foto: Privatna Arhiva

Bal je namenjen okupljanju svih uglednih Srba iz dijaspore i matice kako bi se pronelo ime Svetog Save i kako bi se Srbi međusobno okupili i stekli nova poznanstva i iskustva, kako u dijaspori tako i iz matice.

- Na Svetosavskom balu učestvovaće mnogi poznati ljudi iz sveta muzike, kulture i umetnosti i predstavljaće jedno pravo zadovoljstvo okupljanja našeg naroda na sunčanoj obali Kosta del Sol. Svi koji žele da dođu mogu da zaprate našu Instagram stranicu "Bal Andaluzija", gde mogu da dobiju više informacija kao i da urade svoje rezervacije - naveo je otac Erdelj.

Postojanje SPC na srpskom jeziku zabeleženo je na Kanarskim ostrvima 2018. godine, otac Dušan služio je čak 16 godina na teritoriji Holandije i Belgije, tamo je stvorio osam zajednica, a onda je došao na ideju da srpska crkva osnuje život na tlu Andaluzije i Valensije. Parohija u Andaluziji uspostaljena je pre godinu i po dana po blagoslovu vladike Justina.

Ove godine proslavili su po drugi put hramovnu slavu Svete apostole Petra i Pavla i parohiju su posetili episkop zapadnoevropski Justin, vikar patrijarha episkop toplički Petar i iguman manastira Tumane Dimitrije Plećević.

Na samoj obali živi 300 Srba, a zajednici su se priključili pravoslavni Rusi i pravoslavni Ukrajinci. Zajednica sada broji oko 200 stalnih članova koji redovno posećuju bogosluženja i vode računa o svetom hramu.

Sedmoro Španaca i Holanđana primilo je uoči Petrovdana pravoslavlje Foto: Privatna Arhiva

Podsetimo, sedmoro Španaca i Holanđana primilo je uoči Petrovdana pravoslavlje u Hramu Svetih apostola Petra i Pavla u španskom gradu Fuenhirola, pokrajina Malaga.