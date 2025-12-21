Slušaj vest

Dok cene nekretnina u gradovima obaraju sve rekorde, na selima širom Srbije kuće sa okućnicom mogu se kupiti za manje od 10.000 evra. Ove kuće i seoska domaćinstva poslednjih meseci beleže neočekivano veliko interesovanje kako domaćih kupaca, tako i ljudi iz dijaspore koji u njima vide priliku za novi početak ili sigurnu investiciju.

Na oglasima se sve češće pojavljuju kuće u selima istočne, južne i centralne Srbije po ceni polovnog automobila. Iako su mnoge od njih stare i zahtevaju dodatna ulaganja, kupce to ne obeshrabruje. Naprotiv, potražnja raste iz meseca u mesec, a prodavci kažu da se kuće koje su godinama stajale prazne danas prodaju brže nego ikada. Razlozi su različiti od bekstva iz gradova i želje za mirnijim životom, do rasta interesovanja za seoski turizam i rad na daljinu.

U Fejsbuk grupi "Kuće do najviše 20.000 evra" pojavio se oglas za prodaju kuće u okolini Svrljiga za svega 10.000 evra koji je izazvao dosta reakcija.

Raste potražnja za kućama na selu i ruralnim sredinama Foto: Shutterstock, Ilustracija

Povoljna nekretnina

- Na prodaju kuća sa pomoćnim objektima u Svrljigu, u selu Crnoljevica. Povšina kuće je 50 kvadrata i nalazi se na placu od 660 kvadrata. Kuća je stare gradnje, strukture P+I. U prizemlju kuće nalazi se letnja kuhinja i jedna soba. Na I spratu se nalaze dve prostorije. Cena 10.000 evra - piše u oglasu, a vlasnik je dodao i da se u sklopu kuće prodaje i stara kuća od tugle uknjižene površine 82 kvadrata kao i ambar i voćnjak od 496 kvadrata.

Foto: Printscreen/ Facebook/ Kuće do najviše 20.000 eura