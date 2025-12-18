Slušaj vest

Tri žene - majka i dve ćerke, dele istu bolest i istu sudbinu. Ružica, Dijana i Jovana Kocić iz Gornjeg Barbeša žive sa cerebralnom paralizom, bez stabilnog doma i neophodne terapije, dok im snaga svakim danom sve više izmiče.

Potrebna im je pomoć, jer žive u teškim uslovima.

- Ovo je majka i njene dve ćerke, tri žene, tri života koje se svakog dana bore. Sve tri žive sa istom teškom bolešću, bolešću koj im oduzima kretanje, snagu, samostalnost. Jedna više ne može da ustane, druge se kreću uz veliki napor, svaki korak boli, svaki dan nosi i novi izazov - navodi humanitarne organizacija "28. jun".

Svaki dan nosi novi izazov Foto: Instagram/28jun

Dodaju da majka i ćerke žive u veoma teškim uslovima, bez sigurnosti i bez osnovnih potrepština.

1/4 Vidi galeriju Majka i dve ćerke žive sa cerebralnom paralizom Foto: Instagram/28jun

- Do skoro su bile bez vode i struje, kao da ih niko ne vidi. Bez terapije bolest napreduje. Svaki izgubljen dan znači još manje snage, još manje nade. Nemaju svoj dom, nemaju sigurnost, nemaju oslonac - navodi ova organizacija koja je pokrenula akciju prikupljanja pomoći za ovu porodicu.

Kažu i da je ovo jedna od najtužnijih priča ove godine:

- Pred kraj 2025. godine i u susret praznicima, ova majka i njene dve ćerke ulaze u zimu bez sigurnosti i oslonca. Same žive u izbegličkoj kući. Svaki njihov dan je tiha borba sa telom i snagom koja se polako gubi. Pomoć im je potrebna sada.