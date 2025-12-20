Gost emisije “Crveni karton”, autora i voditelja Svetislava Basare je Božo Koprivica, pisac. Razgovor je iniciran sećanjem na Mirka Kovača, povodom Dana Mirka Kovača, koji su iz Rovinja premešteni u Podgoricu.

Ovaj razgovor uključiće mnoge teme, a neke od njih su:

Veče Mirka Kovača

Rani Mirko Kovač i „Gubilište”

Jezik i stil Mirka Kovača

Detinjstvo, porodica i Nikšić

Školski dani i prvi bunt

Prijateljstvo Boža Koprivice i Mirka Kovača

Prostor i mentalitet u Kovačevim delima

Rat, nasilje i istorijska trauma

Kovač i njegovi savremenici

Uticaji, intertekstualnost i postmodernizam

Autobiografsko i dokumentarno u prozi

Sukobi, zabrane i književni skandali

Film i saradnja sa Lordanom Zafranovićem

Erotika, humor i đavo u Kovačevoj poetici

Kasniji opus i „Vreme koje se udaljava“

Prijatelji, omaži i sećanja

Recepcija i budućnost Kovačevog dela

