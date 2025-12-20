EMISIJA POSVEĆENA MIRKU KOVAČU - Božo Koprivica u večerašnjem Crvenom kartonu u 00.00
Gost emisije “Crveni karton”, autora i voditelja Svetislava Basare je Božo Koprivica, pisac. Razgovor je iniciran sećanjem na Mirka Kovača, povodom Dana Mirka Kovača, koji su iz Rovinja premešteni u Podgoricu.
Ovaj razgovor uključiće mnoge teme, a neke od njih su:
Veče Mirka Kovača
Rani Mirko Kovač i „Gubilište”
Jezik i stil Mirka Kovača
Detinjstvo, porodica i Nikšić
Školski dani i prvi bunt
Prijateljstvo Boža Koprivice i Mirka Kovača
Prostor i mentalitet u Kovačevim delima
Rat, nasilje i istorijska trauma
Kovač i njegovi savremenici
Uticaji, intertekstualnost i postmodernizam
Autobiografsko i dokumentarno u prozi
Sukobi, zabrane i književni skandali
Film i saradnja sa Lordanom Zafranovićem
Erotika, humor i đavo u Kovačevoj poetici
Kasniji opus i „Vreme koje se udaljava“
Prijatelji, omaži i sećanja
Recepcija i budućnost Kovačevog dela
