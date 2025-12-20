Slušaj vest

Gost emisije “Crveni karton”, autora i voditelja Svetislava Basare je Božo Koprivica, pisac. Razgovor je iniciran sećanjem na Mirka Kovača, povodom Dana Mirka Kovača, koji su iz Rovinja premešteni u Podgoricu.

Ovaj razgovor uključiće mnoge teme, a neke od njih su:

  • Veče Mirka Kovača

  • Rani Mirko Kovač i „Gubilište”

  • Jezik i stil Mirka Kovača

  • Detinjstvo, porodica i Nikšić

  • Školski dani i prvi bunt

  • Prijateljstvo Boža Koprivice i Mirka Kovača

  • Prostor i mentalitet u Kovačevim delima

  • Rat, nasilje i istorijska trauma

  • Kovač i njegovi savremenici

  • Uticaji, intertekstualnost i postmodernizam

  • Autobiografsko i dokumentarno u prozi

  • Sukobi, zabrane i književni skandali

  • Film i saradnja sa Lordanom Zafranovićem

  • Erotika, humor i đavo u Kovačevoj poetici

  • Kasniji opus i „Vreme koje se udaljava“

  • Prijatelji, omaži i sećanja

  • Recepcija i budućnost Kovačevog dela

Mnoga dešavanja i mnogi njihovi akteri zaslužuju crveni karton. Ko su oni, saznajte svake subote uz Svetislava Basaru i njegove goste, od ponoći. Otvaranje tema koje su za mnoge nešto o čemu se ne sme pričati, iskreno, direktno i bez zadrške. Traže se odgovori na sva pitanja, koliko god bila neprijatna i škakljiva!

Pogledajte i odlučite kome biste vi dali crveni karton večeras u ponoć na Kurir televiziji.