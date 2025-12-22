JP "Putevi Srbije" savetuje oprez vozačima: Ovo su najkritičnije tačke za vožnju u Srbiji
JP "Putevi Srbije" saopštilo je danas, na osnovu Izveštaja Štaba zimske službe u 6 časova, da su svi putevi u Srbiji prohodni i da nema snega.
Prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni.
U napomeni za Zaječar navodi se da su učestali odroni duž svih nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima, a najviše ih ima na putu I B-34 (Đerdapska klisura) i na II A 221 (klisura Korenatac).
Zbog najavljenih niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima postoji mogućnost pojave mestimične poledice, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.
Postoji i mogućnost pojave magle na putevima, pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka.
Magle ima na sledećim putnim pravcima
I B-21 Divljaka - Ivanjic
I B-21 Ivanjica - Javor
I B-21 Javor - Sjenica
I B-24 Kragujevac - Ravni Gaj - Kraljevo (Kamidžora)
I B-25 Božurnja - Kragujevac
I B-27 Đurđevo - Rača - Svilajnac
I B-28 Knežević - Kremna - dr. granica sa BiH (granični prijelaz Kotroman)
I B-29 Aljinovići - Sjenica - Novi Pazar
I B-30 Buk - Radočelo
I B-30 Ivanjica - Buk
I B-33 Majdanpek - Klokočevac - Štubik
I B-33 Štubik - Negotin - dr.granica sa Bugarskom (granični prelaz Mokranje)
I B-34 Donji Milanovac - Porečki most - HE Đerdap 1
I B-34 Golubac - Donji Milanovac
I B-35 Knjaževac - Tresibaba
I B-35 Negotin - Zaječar - Vratarnica - Knjaževac
I B-35 granica RUM/SRB (brana HE Đerdap 1) - Kladovo - Negotin
I B-36 prevoj Čestobrodica - Boljevac
I B-37 Bor - Zaječar
I B-37 Selište - Bor
I B-42 Kišnica - Ajvalija
I B-46 Ravni Gaj - Bumbarevo Brdo
I M-15 Batočina - Kragujevac
II A-147 Kovačevac - Smederevska Palanka - Velika Plana
II A-153 Orešac - Petrijevo - Ralja - naplatna rampa 'Ralja'
II A-155 Petrijevo - Dubona
II A-156 Ralja - Smederevska Palanka - Kloka
II A-157 Rača - Cerovac
II A-160 Kušiljevo - Svilajnac - Despotovac - Ćuprija
II A-161 Borsko jezero - Brestovac
II A-161 Žagubica - Crni Vrh - Borsko jezero
II A-164 Donji Milanovac - Majdanpek preko Omana
II A-165 Porečki most - Klokočevac Miloševa Kula - Zagrađe - Rgotina - Vražogrnac - Zaječar
II A-166 Bor - Zagrađe
II A-167 Kladovo - Korbovo - Milutinovac
II A-168 Dušanovac - dr. granica sa Rumunijom (granični prelaz Kusjak)
II A-169 Veljkovo - Šipkovo - Zaječar (Šljivar) - Lenovac - Lasovo
II A-177 Ljuljaci - Bare - Kragujevac
II A-180 Vučkovica - Ivanjica
II A-183 Kragujevac - Gornja Sabanta - Rekovac - Belušić - Krčinska Kosa
II A-184 Gornja Sabanta - Jagodina
II A-184 Jagodina - veza sa državnim putem A1
II A-186 Dvorište - Vodna
II A-186 Ćuprija - Virine - Despotovac
II A-187 Svojinovo - Mijatovac
II A-188 Rekovac - Prevešt
II A-189 Jagodina - Bresje - Loćika - Belušić - Oparić
II A-189 Oparić - Granica PZP Kragujevac/Kruševac
II A-194 Prilike - Katići - Jasenovo
II A-197 Buk - Međurečje - Kumanica
II A-197 Gornji Dubac - Luke - Ivanjica
II A-197 Kumanica - Preko Brdo - Duga Poljana
II A-197 Preko Brdo - Duga Poljana - Rasno - Karajukića Bunari - Ugao - državna granica sa CG (Ugao)
II A-198 Odvraćenica - Preko Brdo
II A-201 Sjenica - Krajnoviće - Bare - Vrbnica - državna granica sa CG (Kumanica)
II A-202 Sjenica - Raždaginja - Buđevo - Karajukića Bunari - Suvi Do - Leskova - Velje Polje - Tutin
II A-217 Bovan - Sokobanja - Knjaževac
II A-218 Boljevac - Sokobanja
II A-220 Minićevo - Novo Korito
II A-221 Knjaževac - Kalna - Jalovik Izvor
II A-222 Granica opština Knjaževac/Svrljig - Jalovik Izvor
II A-238 Prilužje - Obilić
II A-239 Lipljan (Janjevo) - Janjevo (veza sa OP27)
II A-255 Klobukar - K.Kamenica (Strezovce)
II A-256 Novo Brdo - Stanišor
II B-352 Kolari - Selevac - Smederevska Palanka
II B-353 Velika Krsna - Selevac
II B-354 Smederevska Palanka - Krnjevo
II B-367 Donja Šatornja - Stragari - Vlakča
II B-369 veza sa državnim putem 25 - Svetlić Borci - Rača
II B-370 Stojačak - Bošnjani
II B-381 veza sa državnim putem 183 - Tečić - Vukmanovac - Loćika
II B-382 Oparić - Prevešt - Manastir Kalenić
II B-389 Dubašnica - Borsko jezero
II B-391 Brestovačka banja - Zlot - Boljevac
II B-392 Zlot - Zlotska pećina
II B-393 Jasikovo - Vlaole - Krivelj - veza sa dr. putem 166 (Bor)
II B-396 Porečki most - Brza Palanka
II B-397 Slatina - Štubik
II B-398 Luka - Salaš - Brusnik - Rečka - Negotin
II B-399 Plavna - Popovica - Sikole - Salaš
II B-400 Negotin - Radujevac - Prahovo - Samarinovac - veza sa dr. putem 168
II B-409 Kumanica - Gleđica
II B-421 Mirovo - Rtanj
II B-422 Donja Sokolovica (Manjinac) - Debelica - Minićevo
II B-423 Knjaževac (Štipina) - Debelica
II B-425 Knjaževac (Glogovac) - Beli Potok - granica održavanja Zaječar/Niš
II B-467 Kosovska Kamenica (Strezovce) - Strezovce
OP-26 Gračanica - Bresje
OP-27 Gračanica - Janjevo (veza sa 239)
OP-28 Laplje Selo - Donja Gušterica
OP-29 Livađe - Konjuh (veza sa 31)
OP-30 Preoce - Lepina
OP-31 Novo Naselje - Radevo
OP-32 Lepina - Batuse
OP-33 Lipljan (veza sa 31) - Staro Gracko
OP-34 Babin Most (veza sa 31) - Babin Most
OP-35 Stanovce (veza sa 31) - (veza sa 238)
OP-36 Prekovce (veza sa 255) - Straža (veza sa 256)
OP-37 Berivojce - Busovata (veza sa 255)
OP-38 Ranilug (veza sa 41) - Malo Ropotovo
OP-39 Ranilug (veza sa 41) - Kormiljane
JP "Putevi Srbije" savetuje vozačima da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, a ukoliko se odluče na putovanje, da voze zaista oprezno i pažljivo.
Takođe, apeluje da vozači prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i savetuje maksimalan oprez u vožnji.
Kurir/ Telegraf