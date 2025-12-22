Slušaj vest

Novi soj gripa A (H3N2), poznat kao supergrip, koji je tokom leta mutirao čak sedam puta, izazvao je ozbiljno pogoršanje epidemiološke situacije u Srbiji. Bolnice širom zemlje uvode zabrane poseta, ambulante su prepune, a lekari upozoravaju na zabrinjavajuće slučajeve onesvešćivanja dece i mladih, dok se kao jedno od najvećih žarišta izdvaja Vršac.

Novi soj gripa, tipa A (H3N2), nazvan i supergrip zbog težine simptoma, razlog je da su mnoge bolnice u Srbiji delimično ili u potpunosti zabranile posete pacijentima.

U Univerzitetskom kliničkom centru Kragujevac, Komisija za zaštitu od bolničkih infekcija dala je u petak preporuku da se, pored ostalih obaveznih preventivnih mera, u klinički protokol uvede i privremena zabrana poseta hospitalizovanim pacijentima na Klinici za pedijatriju i Klinici za psihijatriju.

U Opštoj bolnici "Studenica" u Kraljevu, posete pacijentima su zabaranjene od subote, 20. decembra, a u obaveštenju se navodi da je ta odluka doneta u cilju sprečavanja širenja respiratornih infekcija i zaštite zdravlja pacijenta i zaposlenih u ovoj zdravstvenoj ustanovi.

1/8 Vidi galeriju Iako virusne i bakterijske upale grla imaju slične simptome, različiti su uzroci i tretmani. Virusne infekcije obično prolaze same, dok bakterijske zahtevaju antibiotike kako bi se sprečile ozbiljnije komplikacije. Prepoznavanje razlike je ključno za pravilno lečenje. Foto: Andriy Popov / Panthermedia / Profimedia, Shutterstock

Apel pacijentima da koriste zaštitne maske

Najozbiljnije u Vršcu Epidemiološka situacija u južnom Banatu najkritičnija je u Vršcu, gde je registrovan najveći broj pacijenata zaraženih novim sojem virusa gripa. Na dečjem odeljenju Doma zdravlja jedan lekar u smeni pregleda i po 70 pacijenata, kod kojih je prisutna visoka temperatura, praćena jakim kašljem. Bilo je i slučajeva onesvešćivanja mlađih maloletnika, kao posledica influence. Zbog takvog razvoja situacije, u Opštoj bolnici i Specijalnoj bolnici za psihijatrijske bolesti "Dr Slavoljub Bakalović" zabranjena je poseta pacijenata.

Profesor dr Zoran Perišić, direktor Univerzitetskog kliničkog centra u Nišu, rekao je za "Novosti" da će ta ustanova odluku o zabrani poseta doneti danas, shodno izveštaju epidemiologa, dok je upravnik bolnice u Vranju dr Ivan Miladinović potvrdio za naš list da su posete na svim odeljenjima ove ustanove zabranjene zbog povećanog broja slučajeva respiratornih infekcija.

- Apelujem na pacijente da koriste zaštitne maske, a s druge strane molim rodbinu hospitalizovanih da razumeju ovu odluku jer je ona prvenstveno u interesu hospitalizovanih pacijenata - rekao je dr Miladinović.

Iako za sada u Pčinjskom okrugu nema registrovanih slučajeva gripa, broj pacijenata koji se javljaju lekarima zbog virusnih infekcija je u porastu.

U Univerzitetskom kliničkom centru Vojvodine (UKCV) privremena zabrana posete pacijentima stupila je na snagu još početkom oktobra, a informacije o stanju bolesnika mogu da se dobiju svakog dana od 13 do 14 časova putem telefona, čiji su brojevi navedeni na internet stranici UKCV.

Kao i u Novom Sadu, slična situacija je i u Opštoj bolnici u Čačku, gde su posete zabranjene već gotovo tridesetak dana.

Posete pacijentima na lečenju u Opštoj bolnici u Kikindi dozvoljene su svakodnevno, ali samo od 16 do 17 časova i to uz kratkotrajno zadržavanje i poštovanje epidemioloških mera.

Sedam mutacija

STRUČNjACI ističu da je ove sezone grip zarazniji, za šta je zasužan upravo izmenjeni tip virusa gripa A (H3N2), nazvan supergrip, koji je tokom leta pretrpeo čak sedam mutacija. S obzirom na to da je vakcina protiv gripa pravljena u aprilu, a da je do izmena došlo kasnije, ovaj virus je našao način da zaobiđe stečeni imunitet.

Sedam mutacija Stručnjaci ističu da je ove sezone grip zarazniji, za šta je zasužan upravo izmenjeni tip virusa gripa A (H3N2), nazvan supergrip, koji je tokom leta pretrpeo čak sedam mutacija. S obzirom na to da je vakcina protiv gripa pravljena u aprilu, a da je do izmena došlo kasnije, ovaj virus je našao način da zaobiđe stečeni imunitet.

Simptomi gripa i respiratornih infekcija

Prema izveštajima lekara sa terena, ambulante su pune.Pacijenti se uglavnom žale na izrazito visoku temperaturu, a navode i jake bolove u mišićima, izraženu malaksalost, glavobolju, tegobe sa disanjem i gutanjem.

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je da je u poslednjoj izveštajnoj nedelji u našoj zemlji zabeleženo ukupno 11.810 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je za 36,3 odsto više u odnosu na sedmicu ranije i čak za 75,6 odsto više nego u istom periodu prethodne sezone. Procenjuje se da realno obolelih ima bar četiri puta više nego što se zvanično registruje, jer oni sa blažim simptomima uglavnom ne traže pomoć lekara.

Kurir.rs/ Novosti