Doživotnog predsednika SFRJ i prvog čoveka Komunističke partije Jugoslavije Josipa Broza supruga Jovanka je približila pravoslavlju.

Žena u čijoj familiji je bilo 17 sveštenika Srpske pravoslavne crkve uspela je da Titu, ateisti, ukaže na važnost vere, nakon čega je on bogato pomogao Pećku patrijaršiju, centar srpske duhovnosti.

Reditelj i scenarista Milan Šarac bio je dugogodišnji prijatelj Jovanke Broz. On je svojevremeno za Kurir govorio kako se zbilo da Maršal daruje Crkvu:

- Tokom posete Kosovu i Metohiji, Jovanka je rekla Titu: "Treba da pomogneš ovom manastiru", a on joj je uzvratio: "Nema problema, drugarice Jovanka." Tito je dao tadašnjih 80.000 dinara za nabavku zvona. To je bila velika suma.

Tito je dao tadašnjih 80.000 dinara za nabavku zvona Foto: BETA/Amir Hamzagić

Pokojna igumanija pećka Fevronija u jednom intervjuu je kazala da je Tito dva puta posetio Patrijaršiju.

- Prvi put je ovde bio s Jovankom početkom 1967. I u crkvu su ulazili. Pokazivali su im freske, ikone... Posle su darovali zvonik. Drugi put, Tito je došao posle nekoliko godina. Sam. Nije ulazio u crkvu...

Prvog čoveka Komunističke partije Jugoslavije Josipa Broza supruga Jovanka je približila pravoslavlju Foto: Sven Simon / United Archives / Profimedia

Ona se osvrnula i na svoj razgovor sa patrijarhom Germanom, koga je upitala koji je razlog Titovog dolaska u Patrijaršiju:

- Odgovorio mi je bez razmišljanja: "Svakome se, jednom, otvore vrata na putu pokajanja."

Šarac je tada za Kurir ispričao da je Jovanka poštovala pravoslavne običaje i da je bila religiozna, a da je boga nazivala "inženjer“.

Reditelj i scenarista Milan Šarac bio je dugogodišnji prijatelj Jovanke Broz Foto: Privatna Arhiva

- Bila je naklonjena svecima, iako nije smela biti u to vreme. U vili "Bor" na Dedinju, gde je živela, pored Titove biste od mermera držala je ikonu Belog anđela.

Pored Titove biste od mermera Jovanka Broz držala je ikonu Belog anđela Foto: Kurir

Milan Šarac se osvrnuo i na odnos između Jovanke i blaženopočivšeg mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija.

- Obožavala ga je. Stalno mi je pričala o njemu, stalno ga je pozdravljala, a ja sam pomogao da dođe do njihovog susreta. Taj razgovor je trajao sat vremena, a Jovanka je bila presrećna, gledala je u njega kao u boga. Jednom mi je rekla da bi volela da joj on služi pomen na sahrani. A kada je bila u bolnici, poručila mi je da mu prenesem da ga mnogo voli.

Kad je Jovanka preminula, mitropolit nije bio u Srbiji, ali je godinu dana kasnije, uz Šarčevu pomoć, služio pomen u Kući cveća.