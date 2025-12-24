Slušaj vest

Doživotnog predsednika SFRJ i prvog čoveka Komunističke partije Jugoslavije Josipa Broza supruga Jovanka je približila pravoslavlju.

Žena u čijoj familiji je bilo 17 sveštenika Srpske pravoslavne crkve uspela je da Titu, ateisti, ukaže na važnost vere, nakon čega je on bogato pomogao Pećku patrijaršiju, centar srpske duhovnosti.

Reditelj i scenarista Milan Šarac bio je dugogodišnji prijatelj Jovanke Broz. On je svojevremeno za Kurir govorio kako se zbilo da Maršal daruje Crkvu:

- Tokom posete Kosovu i Metohiji, Jovanka je rekla Titu: "Treba da pomogneš ovom manastiru", a on joj je uzvratio: "Nema problema, drugarice Jovanka." Tito je dao tadašnjih 80.000 dinara za nabavku zvona. To je bila velika suma.

xxx05-beta-amir-hamzagic.jpg
Tito je dao tadašnjih 80.000 dinara za nabavku zvona Foto: BETA/Amir Hamzagić

Pokojna igumanija pećka Fevronija u jednom intervjuu je kazala da je Tito dva puta posetio Patrijaršiju.

- Prvi put je ovde bio s Jovankom početkom 1967. I u crkvu su ulazili. Pokazivali su im freske, ikone... Posle su darovali zvonik. Drugi put, Tito je došao posle nekoliko godina. Sam. Nije ulazio u crkvu...

Josip Broz Tito i Jovanka
Prvog čoveka Komunističke partije Jugoslavije Josipa Broza supruga Jovanka je približila pravoslavlju Foto: Sven Simon / United Archives / Profimedia

Ona se osvrnula i na svoj razgovor sa patrijarhom Germanom, koga je upitala koji je razlog Titovog dolaska u Patrijaršiju:

- Odgovorio mi je bez razmišljanja: "Svakome se, jednom, otvore vrata na putu pokajanja."

Ne propustiteDruštvoJosip Broz Tito obožavao je ovaj vic, pričao ga čak i Rusima: Ovako je Nikita Hruščov reagovao kada ga je čuo
PERO2435.jpg

Šarac je tada za Kurir ispričao da je Jovanka poštovala pravoslavne običaje i da je bila religiozna, a da je boga nazivala "inženjer“.

milan-sarac-scennarista-i-reditelj.jpg
Reditelj i scenarista Milan Šarac bio je dugogodišnji prijatelj Jovanke Broz Foto: Privatna Arhiva

- Bila je naklonjena svecima, iako nije smela biti u to vreme. U vili "Bor" na Dedinju, gde je živela, pored Titove biste od mermera držala je ikonu Belog anđela.

0806-andjeo.jpg
Pored Titove biste od mermera Jovanka Broz držala je ikonu Belog anđela Foto: Kurir

Milan Šarac se osvrnuo i na odnos između Jovanke i blaženopočivšeg mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija.

- Obožavala ga je. Stalno mi je pričala o njemu, stalno ga je pozdravljala, a ja sam pomogao da dođe do njihovog susreta. Taj razgovor je trajao sat vremena, a Jovanka je bila presrećna, gledala je u njega kao u boga. Jednom mi je rekla da bi volela da joj on služi pomen na sahrani. A kada je bila u bolnici, poručila mi je da mu prenesem da ga mnogo voli.

Kad je Jovanka preminula, mitropolit nije bio u Srbiji, ali je godinu dana kasnije, uz Šarčevu pomoć, služio pomen u Kući cveća.

Ne propustiteDruštvoIMPERIJA LUKSUZA! KAKO JE TITO ŽIVEO KAO KRALJ Koje su to najskuplje stvari koje je posedovao: Luksuzni automobili, legendarni brod Galeb, vile po Jugoslaviji
tito.jpg
NovčanikOD TITOVE MILIONSKE IMOVINE NIJE OSTALO NIŠTA! Unuk mu živeo u nemaštini, a nasledstvo završilo u pogrešnim rukama
tito joska.jpg
DruštvoUMRO JE DRUG TITO! EVO KAKO SE PRE TAČNO 45 GODINA SAZNALO DA JE MARŠAL MRTAV: Večeras su saopštili... Unuk Joška otkriva TAJNU STALJINOVOG PRSTENA U GROBU!
Josip Broz Tito
InfoBizDOK JE TITO UMIRAO POPILI SU 91 FLAŠU VISKIJA I POJELI 100 KG PRASETINE! A gozba je trajala svega mesec dana
Untitled-1.jpg

Ispovest Milke Jakulić, Titove stjuardese! Izvor: Kurir