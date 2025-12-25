Slušaj vest

Gubitak mogućnosti da rađamo decu jedan je od najintimnijih i često nevidljivih izazova sa kojima se suočavaju žene. Ipak, okolina ponekad postavlja pitanja koja, iako naizgled bezazlena, mogu biti izuzetno bolna.

Jedna žena koja se suočila sa gubitkom materice zbog postporođajnih komplikacija i danas se nosi sa posledicama tog iskustva. Tri godine kasnije, i dalje se susreće sa pitanjima okoline o rađanju, koja je podsećaju na bolnu i intimnu priču koju mnogi ne razumeju ili ne primećuju

- Izvadili su mi matericu zbog postporođane komlikacije. Prošlo je tri godine. Ljudi kojima sam o tome pričala, ponekad me pitaju da li ću rađati još dece. Stvarno ne znam da li su oni zaboravili na to što se desilo ili žele da me na taj način povrede jer mi je to bolna tema. Ili su jednostavno postavili to pitanje brzopleto, ne razmišljajući šta se desilo ranije - požalila se ona na sajtu Ispovesti.

Usledilo je mnoštvo komentara.

- Na stranu što je pitanje nekulturno, ali iznenadila bi se koliko su ljudi neobrazovani i ne znaju osnove stvari iz biologije i anatomije sopstvenog tela - navodi se u jednom od komentara.

Jedna korisnica navela je da mnogi ne znaju čemu služi materica.

- Sigurno ima takvih, a neki su zlonamerni. Ko god da te to pita je glup i nekulturan! Ne objašnjavaj im ništa, samo izignoriši pitanje - navodi se u jednom od komenatara.

