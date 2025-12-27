Post može biti prilika za zdravu i uravnoteženu ishranu uz pravilno planiranje obroka

Slušaj vest

Zima donosi promene u našim navikama, a jedna od najčešćih je prejedanje. Hladnije vreme i kraći dani mogu uticati na naš apetit i metabolizam, što dovodi do povećane želje za hranom, posebno onom bogatom ugljenim hidratima i mastima.

Ova potreba često se objašnjava pokušajem organizma da se zagreje i obezbedi energiju za suočavanje sa niskim temperaturama. Međutim, nekontrolisano prejedanje zimi može dovesti do neželjenog povećanja telesne težine i drugih zdravstvenih problema.

O ovoj temi govorila je Mr Dajana Švraka Milutinović, magistar farmacije i master ishrane:

Dajana Švraka Milutinović Foto: Kurir Televizija

- Sve studije su pokazale da u periodu zime dobijamo na kilaži i to je zbog slava, posta. Više sedimo, manje se krećemo i takođe dolazi do prejedanja i na slavama. Sigurno ćemo mnogo pojesti ako nas neko zove tri puta na slavu. U suštini bi samo trebali da nađemo meru. Ne treba niko na slavi da zna da smo mi na režimu. Mi možemo da jedemo dosta stvari ali da gledamo neke kombinacije. Profesor jedan je govorio da ne postoji loša hrana već količina. Gledajte da imate jednu porciju i da ne dopunjavate tanjir. U današnje vreme je teško, ali vrlo bitno da imamo doručak.

Švraka Milutinović kaže da je kada dođe do prejedanja, velika greška je leći punog stomaka, a fizička aktivnost je ključna:

- Posle prejedanja, sledeći obrok mora biti dosta lakši i onda uz njega da imamo neku svežu salatu, koja imaju vlakna i koja će nam olakšati varenje. Sada se jedu i zimnice ali i tu treba napraviti balans. Mi kod kupusa imamo i dobre probiotike i dosta sačuvanih vitamina i kupus apsolutno ima mnogo benefita. Sa druge strane, ne treba preterivati zbog soli. To je ono što nama zadržava tečnost, što nas dovodi do dehidratacije i tu se javlja problem kod ljudi koji imaju problem sa bubrezima - kaže Milutinović i objašnjava da većina ljudi ne unosi dovoljno tečnosti:

Foto: Printscreen/Youtube/Bokina kuhinja

- Prema nekim evropskim standardima, preporuka je 2 litre za žene i 2 ipo litre za muškarce ako imamo normalnu aktivnost. Ali, ako je neko jako vitak on sigurno pije dosta vode. A ako je neko gojazan, apsolutno na pogled znam da nema dovoljno vode. I to je tako u 90% slučajeva. Grešimo baš u ovom periodu jer jedemo dosta zdrave hrane, suhomesnatih poizvoda, pijemo alkohol.

Pravilan način ishrane

Dodaje i da ne postoji savršena dijeta za svakoga, te da su ljudi individue i da bi trebali da jedu apsolutno sve:

- Ne trebamo slepo čitati dijete na internetu. Svako od nas ima drugačiji bio ritam, neko ustaje ranije, neko kasnije. Nisu im u istom trenutku obroci. Neko ne voli određene namirnice. Ne postoji dijeta koju vama odgovara, pa vi prebacite tetki, sestri. Ne znači da će njima odgovarati - kaže Švaka Milutinović i dodaje:

- Ne trebamo između obroka imati raspon duži od 4 sata. Najčešća greška je ta što ne unosimo dovoljno proteina i vlakana. Mi da bi trošili masti mi moramo da imamo proteina u organizmu. A mi svi uzimamo previše tih ugljenih hidrata i uvek ih uzimamo u drugom delu dana. Ako želite da smršate, ključno je da imate minimum tri obroka u toku dana, da svaki ima dovoljno proteina a ugljene hidrate jedite u prvom delu dana. Uz svaki obrok, obavezno neka salata.

Ova tri pravila garantuju da se nećete ugojiti tokom praznika! Otkrivena caka uz koju možete jesti šta god poželite zimi Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs