Na području Beograda tokom jutra kiša i susnežica.

U većini regiona južnije od Save i Dunava danas sneg a na istoku zemlje obilnije padavine uz jak vetar i stvaranje snežnih nanosa.

Vetar pretežno umeren, u Podunavlјu, Posavini i Pomoravlјu kao i na istoku u planinskim predelima povremeno i veoma jak, u ostalim oblastima slab do umeren.

Foto: RHMZ Printscreen

Vreme danas

Danas (25.12.) oblačno i malo hladnije. Sneg će pretežno padati u oblastima koje se nalaze južnije od Save i Dunava, uz stvaranje snežnog pokrivača, dok će u Vojvodini, nakon suvog jutra, u toku dana padavine biti uglavnom u vidu kiše ili susnežice.

Do večeri u većini regiona prestanak padavina, osim u istočnoj Srbiji, gde se prestanak snega očekuje kasnije tokom noći. Vetar slab i umeren, a u istočnoj Srbiji, Podunavlјu, Posavini i Pomoravlјu povremeno jak, istočni i jugoistočni.

Foto: RHMZ Printscreen

Temperatura u prvom delu dana u intervalu od 0 do 5, a posle podne i uveče od -3 do 2.

U istočnoj Srbiji usled intenzivnih padavina i jakog vetra stvaranje snežnih nanosa, naročito u brdsko-planinskim predelima.

Foto: RHMZ Printscreen

Vreme do kraja godine - hladno, vetrovito s kratkotrajnim snegom i pljuskom snega

U petak (26.12.) umereno do potpuno oblačno i bez padavina.

U subotu (27.12.) delimično razvedravanje.

Od nedelјe (28.12.) do kraja perioda (01.01.) promenlјivo sa lokalnom pojavom kratkotrajnog snega ili plјuska snega. Tokom celog perioda u jutarnjim satima mraz slabog do umerenog intenziteta, a dnevna temperatura od 1 do 6 °S. Počeće da duva umeren i jak severni i severozapadni vetar, u petak i subotu (26 - 27.12.) najpre u istočnoj Srbiji, a od nedelјe (28.12.) i u ostalim krajevima.

Foto: RHMZ Printscreen

Biometeorološka prognoza

Relativno nepovolјna biometeorološka situacija može uticati na astmatičare, cerebrovaskularne i srčane bolesnike. Meteoropatske reakcije se mogu javiti u vidu glavobolјe, pospanosti i razdražlјivosti. Preporučuje se adekvatno odevanje u skladu sa očekivanim termičkim uslovima. Neophodna je povećana pažnja u saobraćaju.

Foto: RHMZ Printscreen

Temperature jutros u 7 sati

Foto: RHMZ Printscreen