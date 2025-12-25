Slušaj vest

Kako kaže on ne tvrdi da je Đukanović to uradio nego, kako kaže, "pravi konekciju između ta dva događaja."

- Vesko Vukotić je posle toga imao jedan incident u Budvi, ubio je jednog kapetana u jednoj diskoteci. Došao je na izdržavanje kazne kod nas. Koliko je meni poznato Vukotić je živeo kao slobodan čovek u Novom Sadu - rekao je Popović pre nekoliko godina za Balkan info.

Darko Ašanin

Izgubio glavu zbog Mila

Popović je potom govorio o izvlačenju Darka Ašanina iz zatvora.

- Vesko Vukotić je pao u Belgiji. Bio je u istražnom zatvoru jedno 5-6 godina u istražnom zatvoru. Držali su ga u najtežim uslovima zbog ubistva onog Šiptara 1991. u Briselu. A Darko Ašanin je pao u Grčkoj za isto delo po crvenoj poternici Interpola. Vukotiću se nije moglo pomoći a Mira Marković je izvukla Ašanina iz tog grčkog zatvora i onda je on zauzvrat morao da organizuje paklene demonstracije u Podgorici protiv režima Mila Đukanovića, nakon čega je Ašanin u Beogradu izgubio glavu zbog toga - rekao je Popović.

Darko Ašanin

Ko je bio Darko Ašanin

Beograđanin crnogorskog porekla, bokser i profesionalni kockar, kako je sebe Darko Ašanin voleo da zove, ubijen je pre 26 godina godine u svom kafiću "Legat" ("Koloseum") na beogradskom Dedinju.

Slovio je za prvog pravog mafijaškog bosa u Srbiji. Za njega su mnogi govorili da je poslednji Titov vojnik, koji je ostao veran nekadašnjem komunističkom predsedniku. Ašanin to nije ni krio, imao je na zidu Titov portret i na to je bio ponosan. Nije krio ni da je radio za tadašnju tajnu službu na eliminaciji političkih protivnika režima. Do smrti se izjašnjavao kao Jugosloven.

Ubica i naručilac zločina nikad nisu nađeni, ali odmah je bilo jasno da je Ašanina ubio profesionalac. Istraga ove likvidacije, kako su mnogi tvrdili, nije ozbiljno ni vođena. Čovek koji je mnogo znao i radio za tadašnju SFRJ, očigledno je mnogima smetao i morao je da nestane i bude zaboravljen.

Darko Ašanin je često isticao kako neprijatelji Željka Ražnatovića Arkana mogu da krenu na njega zbog poznastva i prijateljstva sa Ražnatovićem, za koga je govorio da je gazda Beograda, ali i zbog kockarskih poslova.

Diplomirao pedagogiju



Darko je rođen je 1958. godine u Jajcu, a kao i mnogi od "žestokih momaka" tog doba, bio je dete iz vojne porodice. Ašanin je bio bokser u beogradskom Novom kolektivu, a završio je čak i Pedagošku akademiju iako se nikada nije oprobao kao profesor.

Sreću je, poput mnogih, potražio u Nemačkoj u koju je otišao sedamdesetih godina, gde je postao šampion u velter kategoriji nemačke pokrajine Vestfalije. Ipak, kao jak momak, ubrzo se našao u ulozi izbacivača po klubovima i diskotekama u Nemačkoj.

Ašanin ubijen u bašti svog restorana

Ašanin je ubijen 30. juna 1998. hicima ispaljenim iz automatskog oružja, navodno iz snajpera, što nikad nije zvanično potvrđeno, u bašti svog restorana na beogradskom Dedinju.

Počinilac nije otkriven niti je istraga zločina zavredela interesovanje javnosti kakvo je bilo uobičajeno u sličnim slučajevima. Iznenađujuće, pogotovo zbog statusa koji je imao ne samo u svom svetu.