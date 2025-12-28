Slušaj vest

Interesovanje građana za novogodišnja putovanja ove godine je manje za oko 10 do 15 odsto u odnosu na prošlu, što je trend koji se nastavlja već drugu godinu zaredom.

- Primećujemo pad interesovanja za organizovana putovanja u inostranstvo, ali istovremeno raste broj individualnih putnika koji aranžmane rezervišu putem društvenih mreža i online platformi. U taj segment nemamo potpun uvid, ali dostupne statistike ukazuju da se značajan broj rezervacija obavlja upravo na taj način - rekao je za portal Biznis.rs direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije (YUTA) Aleksandar Seničić.

Kao i prethodnih godina, u ovom periodu su najtraženiji evropski gradovi, posebno uoči Nove godine i tokom zimskih prazničnih manifestacija. Kada je reč o samom novogodišnjem dočeku, naš sagovornik ističe da su popularne destinacije poput Istanbula, Sofije, Temišvara, Budimpešte, Praga, Beča, kao i gradovi u severnoj Italiji.

Zabeleženo je i povećano interesovanje za zemlje u okruženju, pre svega za Bosnu i Hercegovinu, sa kombinovanim programima koji uključuju Banjaluku, Sarajevo i Trebinje, kao i za Severnu Makedoniju, odnosno Skoplje i Ohrid.

- Posebno interesovanje ove godine beleži Crna Gora, koja je očigledno pogodila ukus mlađe populacije bogatim muzičkim programom. U periodu od 27. decembra do 3. januara u gradovima od Bara do Herceg Novog nastupaju različiti izvođači, što je očigledno uticalo na veće interesovanje mlađih putnika - objašnjava Seničić.

Kada je reč o cenama, autobuski aranžmani, koji su i dalje najpovoljniji, kreću se – u zavisnosti od dužine boravka i kvaliteta smeštaja – od 100 evra za kraća putovanja do oko 250 evra za tri ili četiri noćenja u evropskim gradovima. U poređenju sa prošlom godinom skuplji su u proseku za oko 10 odsto, dok su avionski aranžmani poskupeli između 15 i 20 odsto.

- U ponudi je veliki broj avionskih aranžmana, uključujući redovne linije Air Serbia. Najveća potražnja je, prema trenutnim podacima, za jug Evrope i mediteranska ostrva – Valensiju, Porto, Lisabon, Barselonu, ali i Kipar i Maltu. Interesovanje postoji i za destinacije u Severnoj Africi, poput Egipta i Tunisa, kao i za Ujedinjene Arapske Emirate, gde putnike privlači dugačija klima - naglašava direktor YUTA.

Ove godine u glavnom gradu Srbije neće biti organizovan tradicionalni doček Nove godine. Na pitanje kakvo je interesovanje stranih gostiju za našu zemlju, Seničić kaže da je nešto slabije nego prošle godine.

- Prema informacijama koje dobijamo od hotelijera i vlasnika privatnog smeštaja, broj rezervacija je manji između pet i 10 odsto, ali konačne podatke imaćemo tek nakon praznika, jer se značajan broj gostiju odlučuje u poslednjem trenutku za Srbiju - ističe on.

Kada je reč o domaćim turistima, Aleksandar Seničić kaže da oni u ovom periodu najčešće biraju planinske centre – Zlatibor, Divčibare, Taru, Zlatar, kao i Jahorinu u okruženju – ali i banje, koje beleže dobru popunjenost.

- Vrnjačka Banja već sada ima najavljenu popunjenost od oko 70 odsto kapaciteta, uz značajan broj stranih gostiju, dok i Sokobanja beleži dobre rezultate - navodi.

