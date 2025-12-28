Slušaj vest

U duhu predstojećih praznika, popularni Tiktoker Ivan Panić ponovo je oduševio komšije i prolaznike spektakularnim ukrašavanjem svoje kuće i dvorišta, koje mnogi opisiju kao svetleću čaroliju nalik na Las Vegas.

Na kapiji njegovog doma istaknut je natpis "Vrt nade", a svaka ograda, stablo i kutak dvorišta obavijeni su šarenim lampicama koje u noći svetle poput zvezdanog neba.

Ovaj praznični prizor privlači poglede kako komšija tako i prolaznika, a Ivanov dom ovih dana zaista blista - lampice su na svakom drvetu, a dvorište odiše prazničnom atmosferom koja širi toplinu i radost.

Unutra, ambijent nastavlja istu bajkovitu priču - kamin, okićena jelka, sijalice i crvene mašnice doprinose toplom i svečanom duhu koji se širi kroz ceo dom.

U video-snimku koji je Ivan objavio na društvenim mrežama šaljivo stoji: "Skromno i diskretno", što je izazvalo brojne osmehe pratilaca zbog duhovite suprotnosti s raskošnom svetlosnom instalacijom.

Podsećanja radi, Ivan je i prošle godine oduševio javnost svojom prazničnom dekoracijom, koja je opisana kao prava "bajka" - inspirisanu idejama sa TikToka i iskustvima sa putovanja širom sveta.

Pogledajte kako ove godine izgleda Ivanov dom.

Tada je isticao da lampice postavlja već sredinom novembra kako bi izbegao hladnoću i da komšije dele njegovu radost, uz objašnjenje da inspiraciju crpi iz brojnih novogodišnjih proslava na brodovima na kojima je radio širom sedam kontinenata.

- Sve što imam od sijalica sam uzimao u kineskim radnjama. Neke su na baterije, a neke su na struju. Već imam letnju rasvetu koja je konektovana na pametnu kuću te imam utičnice po celom dvorištu. Pred zimu sklanjam tu rasvetu i menjam je sa novogodišnjom. Neke stvari sam naručivao i sa Temua. Što se tiče irvasa i jelki ispred kuće: na tu ideju sam došao na Tiktoku. Algoritam mi je namešten da mi sada izlaze samo ideje za novogodišnje ukrase. Tu sam i video kako napraviti razne oblike od stirodura i sijalica. Pošto sam već sve imao od potrebnog alata rešio sam i to da napravim. Imam još neke ideje i još sijalica da dodam jer neke čuvam kao rezervu u slučaju da jedna ili više prestane da radi.

Radio sam na prekookeanskim brodovima 16 godina i tamo sam video gomilu ukrasa i stvari koje sam sada uradio ovde, a to je značilo da većinu dočeka Nove godine sam dočekao na brodu radeći. Pošto se više ne vraćam na brod, rešio sam da na ovaj način proslavim što konačno mogu da ostanem kod kuće i uživam uz smederevac i pucketanje vatre dok sve sija i daje neku prazničnu čar - ispričao je Ivan za Espreso.

Panić je ranije priznao da je svoje ukrase godinama prikupljao i nadograđivao.

- Iskreno, možda sam uložio u zadnjih par godina oko 500 evra za sve. Ali naravno, to je sve kupovano i nadograđivano godinama. Nisam baš u takvoj mogućnosti da mogu da odem i potrošim toliki novac odjednom zarad pažnje. Vremenom i godinama sam skupljao i dodavao - priča on.