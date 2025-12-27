Slušaj vest

"Nemoj, nemoj, nemoj", preklinjao je Rade dok su zločinci uzvikivali svoje borbene pokliče Alahu ekber!

"Nemoj" je bila poslednja reč zverski ubijenog i mučenog Radeta Rogića, zastavnika Vojske Republike Srpske iz Sanskog Mosta koji je početkom rata u BiH mobilisan i upućen na bihaćko ratište.

Rade Rogić (1956-1995) bio je žrtva ratnog zločina koji su počinili mudžahedini, tj. dobrovoljaci iz arapskih zemalja koji su početkom 1990. godine dolazili u Bosnu i Hercegovinu da se bore protiv Srba.

Dok ga jedan udara, drugi se smeju i dobacuju Foto: Facebook

Kako navodi Tiktok nalog "Kosovo i Metohija" Rogić je mobilisan jula 1995. godine u Radnički bataljon Vojske Republike Srpske i poslat na bihaćko ratište, odakle se nije vratio.

Majka umrla od tuge za sinom

Tokom jednog izviđačkog zadatka između Bihaća i Bosanske Krupe, rejon sela Gudovac, Rade Rogić je naletio na pripadnike "Hamze" iz 505. muslimanske brigade iz Bužima. U njihovoj jedinici bilo je puno pripadnika mudžehedina (arapski dobrovoljci koji su došli da se bore za sveti rat - Džihad). Oni su monstruozno ubistvo i iživljavanje nad Radom Rogićem snimali na video kasetu.

Za njegovo svirepo ubistvo niko nije odgovarao iako postoji video snimak. Iza sebe je ostavio dvoje dece i suprugu. Iako je njegova smrt snimljena, pravda nikada nije stigla. Majka Radeta Rogića nije izdržala bol, umrla je od tuge za sinom.

Ova stranica objavila je deo stravičnog iživljavanja nad Rogićem.

Dok ga jedan udara, drugi se smeju, dobacuju i ponižavaju čoveka koji je već zarobljen i bespomoćan.

Snimali monstruozno ubistvo i iživljavanje Foto: Facebook

Jedan od mudžahedina ispitivao je Rogića na odličnom srpskom jeziku.

- Je l' znaš ti mene? - pitao ga je.

- Ne znam! - odgovorio je Rogić.

- Šta misliš, odakle sam? - nastavlja sa pitanjima.

Krvnički ga udarali

Rogić je podigao ruku, ali je dobio novi udarac.

- Spusti ruke dole, spusti! Zašto sam ja ovde? - vikao je mudžahedin.

Mudžahedini se smeju mučenju Foto: Facebook

Nastavio je da ga krvnički udara i čupa za kosu.

- Pa valjda da se boriš, je*i ga! - odgovorio je Rogić.

Usledio je još jedan udarac.

- Koliko imaš godina? Je l' imaš dece - čuje se pitanje.

Njegovo telo je obezglavljeno Foto: Facebook

- Imam 39 i dvoje dece, ćerke - kazao je Rade.

Pitali su ga i šta radi tu i zašto je pucao. Opet je podigao ruku želeći da se odbrani. Pitali su ga i gde je bio.

- U šumi, je*i ga!

- Pa šta radiš u šumi? - nastavljaju s pitanjima i udarcima:

- Pa, da smo se ti i ja pitali, sigurno ne bismo ovde bili...

Opet dobija udarac po ustima i obećanje da će ga ubiti.

- Je*i ga, ubij me odmah - izustio je Rogić i dobio novi udarac.

- Nemoj vikat, je*i ga, majku ti je*em! - urlao je mudžahedin.

- Kakva ti je to navika? - dobacuje dok ga drži za kosu.

Pokazao je na Rogićev vrat i vikao "Tu ga seci, tu ga seci!"

Potom je usledilo i naređenje Rogiću da viče "Alahu ekber" (Alah je veliki).

- Nemoj, nemoj, nemoj... - bile su njegove poslednje reči.

Optužnica nije podignuta

Stranica "Otačastvo" podsetilo je u jednom od tekstova da je porodica vojnika Rogića podnela tužbu pred nadležnim sudovima Tužilaštva BiH. Organi BiH sproveli su i istragu, a za ubistvo su osumnjičene čak 22 osobe. Nažalost, optužnica nije podignuta, a zašto je to tako znaju ljudi iz Tužilaštva BiH.

Slučaj Rade Rogić dospeo je i do Haškog tribunala koji je vratio video-kasetu uz obrazloženje da je previše brutalna, i odbio je da procesuira ovaj zločin.

Haški tribunal je odbio da procesuira ovaj zločin uz obrazloženje da je video-kaseta previše brutalna Foto: Facebook

Ko je bio Rade Rogić

Portal "Zločini nad Srbima" navodi da je Rade Rogić rođen 1.6.1956. godine u Sanskom Mostu. Po zanimanju je bio varilac, a bio je zaposlen u preduzeću "Famos". Venčao se sa Nadom 1977. godine. Dobili su dve ćerke Slađanu (1978.) i Svetlanu (1988).

U julu 1995. godine Rade Rogić je mobilisan kao zastavnik u Radničkom bataljonu 6. sanske brigade Vojske Republike Srpske. Sa svojom jedinicom je poslat na krupsko ratište, gde su se vodile žestoke borbe sa hrvatsko-muslimanskim snagama, koje su probile liniju fronta.

Peti korpus muslimanske Armije BiH, pod komandom generala Atifa Dudakovića, u sadejstvu sa jedinicama hrvatske vojske započeo je agresiju na Republiku Srpsku pod kodnim imenom "Sana 95".

Tokom jednog izviđačkog zadatka između Bihađa i Bosanske Krupe u rejonu sela Gudovac 16.9.1995. Rade Rogić je naleteo na pripadnike "Hamze" iz 505. brigade Armije BiH iz Bužima.

Porodica Rogić morala je da pred naletom hrvatskih i muslimanskih snaga pobegne iz Sanskog Mosta, pa je tako dospela u Banja Luku.

Prema medijskim izveštajima, supruga Nada Rogić, dobila je tumor na štitnoj žlezdi i umrla je 7. marta 2006. godine, nosivši sa sobom tugu i bol zbog gubitka supruga.

Nakon što je porodica dobila snimak brutalnog ubistva iz Slovenije, njegova ćerka Slađana nije mogla da spava tri meseca, piše portal "Zločini nad Srbima".

Rade Rogić je samo jedan od mnogobrojnih Srba u BiH koji je tragično nastradao.

