Slušaj vest

Proslave i okupljanja tokom novogodišnjih i božićnih praznika, osim dobrog raspoloženja, sa sobom nose i brojne opasnosti koje se mogu završiti kobno!

Prejedanje, trovanje alkoholom, povrede od petardi, saobraćajke koje često izazovu alkoholisane osobe, požari, povrede na ledu i poledici, samo su neki od rizika koje sa sobom nose praznični dani, ukoliko se ne vodi računa o bezbednosti i ponaša se neodgovorno.

Pođimo od toga da je alkohol najčešći okidač za većinu ovih problema. Zbog silnog alkoholisanja možete završiti na ispiranju, alkohol utiče na sposobnosti vozača, te usled pijanstva pijani vozači mogu izazvati saobraćajnu nezgodu sa smrtnim ishodom.

Usled pijanstva pijani vozači mogu izazvati saobraćajnu nezgodu Foto: RINA

Vreba opasnost i od požara koji su česti tokom praznika. Požar mogu izazvati novogodišnje lampice, ali i vatromet! Dešavalo se da upravo to uzrokuje velike požare i da ljudi ostanu bez doma. Velika opasnost je i zbog upotrebe vatrenog oružja, uvek se nađe neko ko bi zapucao, te zalutali metak za nekog može biti presudan.

Može biti i klizavo, te bi valjalo pripaziti i na to, a posebno dame na štiklama, kako ne bi završile u bolnici zbog preloma.

Gube prste i šake

Veliku opasnost predstavljaju petarde i ostala pirotehnika, pogotovo za decu i tinejdžere koji često upravo tokom novogodišnjih praznika ostanu bez prstiju ili šake, na šta je upozorio i MUP.

MUP navodi da je između 25. decembra 2024. i 13. januara 2025. godine zbog korišćenja petardi povređeno 35 osoba, od toga je 15 zadobilo teške telesne povrede, a 26 povređenih bila su deca.

- Za poslednje tri godine bilo je ukupno 108 povređenih od petardi, od čega su više od polovine deca, a povrede uključuju opekotine, gubitak vida i druge trajne posledice. Pirotehnika nije igračka, prodaja pirotehničkih sredstava mlađima od 18 godina zabranjena je zakonom, za kršenje ove zabrane predviđene su kazne od 50.000 do 100.000 dinara - navodi MUP.

Povrede uključuju opekotine, gubitak vida i druge trajne posledice Foto: Shutterstock

Iz MUP ukazuju da korišćenje petardi izaziva strah i stres kod male dece, osetljivih osoba i kućnih ljubimaca.

- Budi odgovoran, slavi bez petardi, čuvaj živote, poštuj mir, ne bacaj petarde - apeluje MUP.

Policija je apelovala i na vozače da pokažu dodatno strpljenje i oprez:

- Praznici su vreme za porodicu i radost, a ne za žurbu. Ne dozvolite da vas žurba spreči u tome - vozite polako i stignite bezbedno tamo gde vas čekaju.

Grupa ljudi često praznične proslave započinje ujutru uz alkohol, što može izazvati omamljenost, usporene reflekse i pad koncentracije. Takvo ponašanje često, prema rečima specijaliste opšte medicine dr Radmile Šehić, dovodi do sukoba, a najopasnije postaje kad se takve osobe zateknu za volanom, ugrožavajući i svoj, i tuđi život.

Saveti MUP za bezbednu vožnju Sneg na putevima i praznične gužve - Usporite: Na snegu i poledici zaustavni put je znatno duži. Prilagodite brzinu stanju na putu.

- Držite odstojanje: Klizav kolovoz zahteva više prostora za pravovremenu reakciju.

- Bez naglih pokreta: Kočite blago i smireno ulazite u krivine kako biste izbegli proklizavanje.

- Zimska oprema je obavezna: Zimske gume obezbeđuju neophodnu stabilnost i prianjanje.

- Pazite na pešake: Usled snega vidljivost je smanjena - obratite posebnu pažnju na najranjivije učesnike u saobraćaju.

Ljudi često praznične proslave započinje ujutru uz alkohol Foto: Shutterstock

Praznična depresija

Dr Šehić ističe da se pored gore navedenih opasnosti neke osobe mogu boriti i s depresijom.

- Dani praznovanja, naročito proslava dočeka, uvek su budili ushićenje, osećaj da će nešto da se menja nabolje. Istina je, međutim, da se baš takvih dana dešava dosta toga što pokvari svečarsko raspoloženje. Kod velikog broja ljudi se izoštri osećaj usamljenosti, napuštenosti, zbog kontrasta u odnosu na veselje kod drugih. To je tipičnije za stariju populaciju koja u dolasku nove godine ne vidi ni simbolično novu šansu - navodi za Kurir dr Šehić.

Opasnosti tokom novogodišnjih praznika - prejedanje

- prekomerno konzumiranje alkohola / trovanje

- svađe, tuče i povrede nožem ili oružjem

- petarde i vatromet

- saobraćajne nezgode

- požari u domaćinstvu

- padovi i povrede na ledu ili klizavim površinama

Dr Radmila Šehić o ishrani tokom praznika Foto: Printscreen Prva TV

Treba biti oprezan i sa unosom hrane tokom praznika, jer se dešavalo da pacijenti zovu Hitnu pomoć upravo zbog takvih tegoba.

- Prebogata trpeza je primamljiva, a malo je onih koji odole unosu veće količine raznovrsne hrane. U noćnim časovima, pred sam doček Nove godine, povećava se konzumiranje masnih, začinjenih, obilnih ponuda uz dodatak slatkiša, i time se snažno opterećuje digestivni trakt, naročito gušterača, žučna kesa i želudac. Slano i začinjeno povećava krvni pritisak koji kompromituje krvne sudove srca i mozga - objašnjava dr Šehić.

Dodaje da su prvih dana januara neretke i prehlade:

- Pritom, žene obuvaju cipele s visokom potpeticom i nose ih nekoliko sati. Kompromituje se kičma, ligamenti skočnog zgloba, a neoprezan pokret može da proizvede i veću neprijatnost. Mislimo na svoje i tuđe zdravlje i život. Tako će svako slavlje da ima smisla.