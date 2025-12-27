Slušaj vest

Povodom vršnjačkog nasilja u OŠ "Dimitrije Davidović" u Smederevu Ministarstvo prosvete podseća da u svakoj pojedinačnoj situaciji nasilja postupa škola u skladu sa Protokolom o zaštiti od nasilja. Ministarstvo prati postupanje škole i pruža joj podršku.

U slučaju potrebe nad postupanjem škole se vrši inspekcijski i stručno pedagoški nadzor, podsećaju.

- Slučaj vršnjačkog nasilja u OŠ "Dimitrije Davidović" u Smederevu je veoma kompleksan imajući u vidu i uzrast učenika, ali i potrebu da se u rešavanje ove situacije uključi takozvana spoljna mreža zaštite, odnosno institucije drugih sistema – sistema socijalne i zdravstvene zaštite - navodi ministarstvo i dodaje:

- Prosvetni savetnici Školske uprave Požarevac, ukazali su upravi škole na mere koje su u nadležnosti obrazovno vaspitnih ustanova, a koje, pored uključivanje nadležnih institucija spoljašnje mreže zaštite u rešavanje slučaja, obuhvataju izradu plana pojačanog vaspitnog rada sa učenikom koji vrši nasilje i plan podrške za učenike u odeljenju 2/4.

Takođe, za rešavanje ove situacije neophodna je saradnja i stalna komunikacija uprave

škole sa svim roditeljima.

- Ministarstvo prosvete apeluje na roditelje da svojim postupcima i reakcijama doprinesu smirivanju situacije i iznalaženju najboljeg rešenja koje je u interesu sve dece. Važno je prepoznati individualnu odgovornost roditelja za poštovanje pravila od strane njihovog deteta, kao i ulogu svih institucija koje se bave porodicom i korektivnim merama, ali i sankcijama u situacijama nepostupanja roditelja - navodi se u saopštenju.

Podsetimo, većina roditelja 2/4 OŠ "Dimitrije Davidović“ donela je odluku da decu neće slati u školu do daljeg, odnosno dok se ne reši problem koji prema njihovim rečima traje već prilično dugo, a za sada nema rešenja.

Kako prenose mediji tvrdnje roditelja od drugog polugodišta prošle godine, a zatim tokom prvog polugodišta ove, jedan učenik maltretira ostale. Reč je o fizičkom nasilju, koje je bilo izloženo nekoliko đaka, dok se ostali, sasvim razumljivo, uznemire u tim situacijama koje se, kako za naš portal kažu roditelji, u poslednje vreme sve češće događaju.

Većina roditelja učenika odeljenja 2/4 donela je zajedničku odluku da privremeno ne šalje svoju decu na nastavu, usled dugotrajne i nerešene situacije nasilja koje jedan učenik ispoljava.