Slušaj vest

Više od 100 miliona korisnika društvenih mreža pogledalo je dosad snimak skromnog obeležavanja Svetog Nikole u jednoj srpskoj porodici u Sopotu.

I ništa ne bi bilo sporno da pomenuti snimak nije dospeo i do Amerikanaca koji su počeli da ismevaju "siromašnu gozbu" ne birajući reči s obzirom na to da se na stolu nalaze samo jedna riba i pogača.

Bilo je tu poniženja i raznih uvreda.

Međutim, ubrzo je došlo i do preokreta jer je na hiljade korisnika stalo u zaštitu mališana da bi se na kraju oglasio i Amerikanac od koga je sve krenulo koji je uputio javno izvinjenje Markovićima. Među onima koji su reagovali bio je i član Evropskog parlamenta Tomas Frelih koji je Markovićima uputio snažne reći podrške.

A sad su stigle i najlepše vesti za porodicu Marković iz Sopota koju su korisnici društvenih mreža iz SAD ismevali zbog skromne proslave Svetog Nikole.

Članovi fondacije "28. jun" obišli su danas porodicu od koje su prethodno dobili saglasnost da pokrenu kampanju prikupljanja pomoći. Mališani su dobili novogodišnje paketiće, ali i najlepše moguće vesti pred praznike - uskoro će dobiti i svoj krov nad glavom.

- Danas smo posetili porodicu i iz prve ruke videli da je najhitnija potreba ove porodice, koja trenutno živi u jednoj prostoriji, da dobije pravi dom. U procesu smo kupovine doma koji je porodica izabrala, ali su potrebne adaptacije zbog čega ćemo humanitarnu akciju produžiti za još 48 sati - navode iz fondacije.

Glava porodice, otac mališana, bio je iznenađen reakcijama.

- Mnogo nas je ljudi kontaktiralo. Živim sa suprugom i šestoro dece u pomoćnom delu kuće. Imamo jednu prostoriju i to je sve. Sudski proces sa mojim ocem je u toku. Konstantna maltretiranja. Deca ne smeju u dvorište da izađu, iako sam ja taj deo kuće, ako se može nazvati kućom, dobio od majke prilikom njihovog razvoda - rekao je Milan ne krijući da njihova situacija nimalo nije laka.