Kratkotrajni sneg se očekuje uglavnom u Banatu, na istoku zemlje i na planinama. Duvaće slab do umeren zapadni i severozapadni vetar, popodne jak. Najniža temperatura će biti od minus devet do nule, a najviša dnevna od dva do šest stepeni.

I u Beogradu će jutro biti vedro uz slab mraz, sa prolaznim naoblačenjem, a očekuje se i kratkotrajan sneg na Avali. Najniža temperatura biće od minus pet do dva, a najviša dnevna oko četiri stepena.

Vreme narednih dana

Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do utorka, 6. januara, u sredu (31. decembra) biće osetno hladnije. Pre podne na severu biće sunčano, u ostalim predelima oblačno, a u oblasti Homolja povremeno sa slabim snegom.

Posle podne se očekuje novo naoblačenje sa severa, uveče i tokom noći u Vojvodini tek ponegde uz kratkotrajno provejavanje slabog snega.

Vreme u novogodišnjoj noći

U novgodišnjoj noći hladno uz slab do umeren mraz, od petka osetno toplije uz južni vetar.

Sreda, 31. decembra, osetno hladnije. Pre podne na severu sunčano, u ostalim predelima oblačno, u oblasti Homolјa povremeno sa slabim snegom. Posle podne novo naoblačenje sa severa, uveče i tokom noći u Vojvodini tek ponegde uz kratkotrajno provejavanje slabog snega.

Nedeljko Todorović

 U novogodišnjoj noći pretežno oblačno, temperatura od -7 na jugu do 0 °C na severu zemlјe.

U četvrtak, 1. januara, posle oblačnog jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplije.

Od petka, 2. januara, promenlјivo uz umeren i jak južni vetar koji će ponegde dostizati i olujne udare i osetno toplije uz najvišu dnevnu temperaturu u većini mesta od 10 do 16, u zapadnoj Srbiji za vikend i do 18. Kiša se mestimično očekuje u petak, kao i početkom sledeće sedmice.

Biometeorološka prognoza

Promenljivo raspoloženje, bolovi u mišićima, poremećaj sna. Cerebrovaskularnim bolesnicima i astmatičarima se savetuje izvesna opreznost usled očekivanih biometeoroloških prilika. 

Od meteoropatskih reakcija se mogu javiti promenljivo raspoloženje, bolovi u mišićima i poremećaj sna. Svim učesnicima u saobraćaju se preporučuje dodatna pažnja.

Temperature jutros u 7 časova

Posle Sjenice sa minus 10, najhladniji grad u Srbiji jutros je Dimitrovgrad. 

