Patrijarh srpski Porfirije uputio je danas svima želju da u svakom dobru i blagoslovu Božjem, u miru i ljubavi provedu predstojeću 2026. godinu.

Srpska pravoslavna crkva (SPC) podseća da je protekla godina bila u znaku 850. godišnjice od rođenja prosvetitelja srpskog Svetog Save i ističe da događaj iz njegovog života svima nama treba da bude primer i pouka.

Reč je o mirenju oko vlasti zavađene rođene braće nad moštima njihovog oca, Svetog Simeona Mirotočivog, 1207. godine u svetoj lavri Studenici.

- Ovog puta ćemo, ukazujući na presudan primer mirenja braće, nastojati da takođe kroz ličnost i delo Svetog Save osvetlimo jedno pitanje koje se ponovo nameće našem narodu, po svemu duhovnog karaktera, a odnosi se na naše kulturno, versko i civilizacijsko opredeljenje - istaknuto je u saopštenju.

Kako je navedeno, okolnosti koje dovode do povremenog nametanja ovog pitanja su nepromenjene od vremena Svetog Save do danas, a najviše su političkog, a tek posledično duhovnog karaktera.

Naime, naša narodna kuća, poznato je, sagrađena je na sredini puta, i to ne bilo kakvog puta nego onog koji se zove Via Militaris (Vojni put), istaknuto je u saopštenju.

U saopštenju se dodaje da taj put spaja i razdvaja Istok i Zapad, tako da smo mi veoma često, hteli ne hteli, na samom poprištu sukoba Istoka i Zapada.

- Da bismo opstali, Gospod je prvo Svetom Savi, a onda i mnogim Srbima kroz istoriju – rekao bih da je to postala naša narodna osobina – darovao da u sebi sjedinjujemo najbolje, ali ne samo najbolje, osobine čoveka Zapada i čoveka Istoka - naveo je patrijarh Porfirije.

Kako je istakao, sledeći Svetog Savu, Srbin zna šta su molitva i molitveno tihovanje, šta je pokajanje, šta je post i odricanje radi dobra bližnjeg, pa čak i radi dobra neprijatelja.

- Ali, kao i Sveti Sava, pravoslavni Srbin svih vekova zna da kao čovek Zapada bude efikasni delatnik, misionar i putnik, energičan organizator koji rešava probleme kako običnih ljudi tako i organizacija i velikih sistema - ukazao je patrijarh.

Stoga je, kako je istakao, Sveti vladika Nikolaj govorio da možemo da budemo iznad Istoka i Zapada, razumevajući da pravoslavna vera sadrži odgovor na egzistencijalni bezizlaz.

- I danas nam se, opet i opet, kroz opredeljivanja koja se tiču rešavanja privrednih, ekonomskih i političkih pitanja, zapravo govori i postavlja dilema kom civilizacijskom krugu pripada srpski narod - istakao je patrijarh Porfirije.

Kako je rekao, kao da posle više od osam vekova ponovo treba da se opredeljujemo za neki novi, moderni identitet.

Kako je naveo, znamo da su pred Svetim Savom, kao i pred nama danas, bili veliki izazovi i iskušenja.

- Ali, Sveti Sava se ipak, u času kada je pravoslavno carstvo koje nazivamo Vizantija bilo poraženo, a car i carigradski patrijarh izgnani u Malu Aziju, beskompromisno opredelio za Hristovu Pravoslavnu crkvu i kulturu i način života obeležen pravoslavnim hrišćanskim pečatom - naglasio je patrijarh.

Kako je rekao, mi, kao baštinici iskustva Savinog, iskustva svih svetih Nemanjića, ali i pokolenja koja nisu odstupila sa Savinog puta ni pod otomanskim ropstvom, ni pod iskušenjima potonjih vremena, znamo da nam nema druge nego Hristovim putem – putem koji u život vodi.

Kako je naveo, srpskom narodu je, kao i svakom narodu, danas potrebna moralna obnova.