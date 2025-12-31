Slušaj vest

Ova, još uvek tekuća godina, pored svih loših stvari koje su nam se desile, uspela je da iznedri i one tihe, nenametljive junake među "malim" ljudima, običnim na prvi pogled, a toliko posebnim na svojstven način — one koji su pokazali i uverili da ljudskost, velikodušnost i požrtvovanost živi u Srbiji!

Sigurno ste u svom okruženju naišli na više ovakvih ljudi — a što ih je više, tim bolje, dok se mi podsećamo građana koji su u ključnim trenucima pokazali veličinu i neverovatnu hrabrost! Njihovi postupci postali su primer kako se, bez ikakvih očekivanja i često uz samo jedno "hvala", može učiniti nešto što drugome menja život – ili ga spasava.

Njihova dela su nas podsetila da prava snaga ne dolazi iz javnog prizanja, već spremnosti da se pomogne drugome, čak i kada to nosi lični rizik — zato zaslužuju da ih se ponovo setimo!

Suad svoje mesto prepustio drugome — i platio najveću cenu

Suad Trbović Sule (61) iz Priboja, uradio je što još niko nije — odrekao se transplantacije jetre zarad života mladića. Preminuo je u septembru 2025. godine, ali je zauvek ostao upamćen kao nesebičan čovek koji je preko noći postao heroj!

Sule je bio na listi čekanja i već je bio prebačen u Beograd kada je saznao da postoji mlađa osoba kojoj je transplantacija hitno potrebna. Bez dvoumljenja je odlučio da se povuče.

- Neka njemu bude sa srećom - bile su njegove reči.

Nažalost, njegova jetra nije izdržala. Iako je 5. septembra dobio poziv izBeogradada sada ima jetra samo za njega, Sule je bio toliko loše da transplantacija nije mogla biti urađena.

Suad Trbović Sule Foto: Privatna Arhiva

Marko bez razmišljanja skočio u ledenu reku

Za Marka Didanovića iz Užica na Božić je čula cela Srbija, nakon herojskog čina kojim je baš nanajradosniji hrišćanski praznik spasao malu sugrađanku,devojčicu Juliju iz ledene Đetinje u kojoj se našla sticajem nesrećnih okolnosti. Dok je na reci pecao sa prijateljima, nedaleko od Marka odigravala se dramatična scena — dete koje je slučajno upalo u vodu, borilo za život dok ga nosi brzak hladne Đetinje. Bez odlaganja i bez sekunde premišljanja o posledicama, Marko je skočio u reku, a scenu su posmatrali i prolaznici koji su srećan kraj događaja i zabeležili kamerom. Kada se okrenuo, kaže, video je da se devojčica davi u vodi i nestaje pod površinom, dok je brzak vuče ka sredini reke.

- Samo sam skinuo jaknu sa sebe i bez razmišljanja skočio. Moje mišljenje je da sam devojčicu u poslednjem momentu spasao jer je već brzak hvatao i tu voda nosi i "savija" ispod. Ali hvala Bogu dragom i jučerašnjem danu, završilo se sve kako treba - opisao je tada Užičanin, i zauvek ostao upamćen kao heroj za jednu malenu, ali i za celu Srbiju!

Marko Didanović Foto: Facebook, Shutterstock

Branko i Siniša postali braća "preko" bubrega

U vreme vaskršnjih praznika prošle godine Siniša Novaković (43) ležao je u komi posle operacije kojom mu je odstranjen bubreg. Godinu dana kasnije, velikipraznik slavi sa svojom i porodicom školskog druga, taksiste Branka Đalamića (43),čiji mu je bubreg presađen26. decembrana klinici u Turskoj. Veliki hrišćanski praznik, kako kažu, provešće zajedno kao prava porodica, jer oni sada to i jesu. - Išli smo zajedno u srednju školu i sedeli u istoj klupi. Kasnije smo se družili, asada smo braća. Bog, pa Branko! Dao mi je svoj bubreg i novi život.Bubregdobro radi i još ne verujem da sam ponovo zdrav čovek i da više ne moram tri puta nedeljno na dijalizu - rekao je tada Siniša. 1/5 Vidi galeriju Branko Đalamić i Siniša Novaković u bolnici u Turskoj Foto: RTS Printscreen Branko spasao život, ali ostao bez sigurnosti Priča o dostavljaču koji je sprečio da se devojka povredi zbogpada sa drugog sprataodjeknula je Novim Sadom, ali i celom Srbijom. Tog 22. oktobra Jovica Baračanin je video da devojku drži drug za ruke, ali da im je potrebna pomoć. Ne razmišljajući je pokušao da je uhvati kad je pala, ali je zadobio ozbiljan otvoreni prelog noge zbog kojeg je morao na operaciju, a oporavak je trajao mesecima. Herojski čin doneo mu je novu borbu – ostao je bez posla i suočio se sa teškom finansijskom situacijom. Ipak, i pored svega, nikada nije rekao da bi postupio drugačije. Jovica Baračanin Foto: Kurir.rs/T.M. Viktor već godinama pomaže svima — o njegovom potezu pričaju svi Viktor Božić (32) iz Rume pet godina besplatno cepa drva svima koji ga pozovu, a sve to čini za bolesnu decu i jedina njegova molba ljudima je da, ako mogu i koliko mogu, uplate za njihovo lečenje. O njegovoj humanosti ponovo pričaju mnogi ljudi širom Srema, a Viktorov oglas ponovo se pojavio na društvenim mrežama i pokrenuo lavinu reakcija. - Cepam besplatno drva nemoćnima i manastirima.Ostalima po mogućnosti donacija za bolesne - piše u njegovom oglasu. Viktor Božić Foto: Facebook/Виктор Божић

U godini za nama, 2025. ovi "obični" ljudi učinili su izuzetna dela. Zato zaslužuju da ih se još jednom setimo i da njihovi postupci ne padnu u zaborav!

