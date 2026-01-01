Slušaj vest

Nova godina je vreme kada mnogi donose ključne odluke u životu i "okreću novi list". Taj period godine ljudi koriste kao dodatnu motivaciju za neke promene koje žele da vide u svom životu, pa su tu i ona poznata "obećanja sebi" o dijeti i fizičkom vežbanju. Taj period na prelazu u novu godinu je, međutim, za neke i vreme da reše nešto što im je jako bitno,a to su partnerski odnosi.

Tako statistika pokazuje da jejanuar mesec razvoda. "USA Today" je još 2018. godine objavio da je u perioduod 6. do 12. januara zabeležen vrhunac pretraživanja pojmarazvod.Podaci kompanije Pinterest pokazuju da je u januaru 2019. godine potražnja za pojmomproslava povodom razvoda porasla za 21 odsto u odnosu na prethodni mesec, odnosno na decembar.

Statistika pokazuje da se najveći broj zahteva za razvod braka podnese upravo u januaru, pa se postavlja pitanje zašto je baš ovaj mesec, mesec razvoda.

Medijatorka Jelena Pavićević kaže da je iz godine u godinu sve veći broj razvoda u Srbiji. Ona, međutim, navodi da je dobro što su ljudi pre svega promenili svoju svest o potrebi da prvo konsultuju bračne terapeute i da pokušaju da razreše svoje odnose, jer nije svaka svađa u braku razlog za razvod.

Ako se i odluče na razvod braka, nije ni svaki razvod braka isti.

Bračni terapeuta Nebojša Savić kaže za "Euronews Srbija" da je u dosadašnjem iskustvu, najviše klijenata imao u novembru i decembru, u periodu kada predstoje praznici koji su uglavnom porodični, kao što su Božić i Nova godina.

Praznična euforija može da zamaskira prave probleme u partnerskim odnosima, a kada prođe, ponovo izbija na videlo realnost, pa se ispostavi da se u stvari ništa nije promenilo i otuda se ljudi onda odlučuju da taj odnos prekinu. Šta nakon formalizacije razvoda? Neki razvodi prođu lakše, neki teže, a Pavićević kaže da nije istina da nema lepog razvoda. Ona navodi da je razvod samo jedan trenutak u životu i da posle njega nastavljaju, posebno oni koji imaju zajedničku decu, da žive u nekom odnosu i nakon te formalizacije razvoda.

- Postoje ljudi koji osveste potrebu da iznad svega stave potrebe deteta i da ostanu u korektnim odnosima baš iz tog razloga. I zato postoji taj divan predlog za sporazumni razvod braka, kada ljudi u miru mogu da reše svoje odnose i upravo kao medijator ja im u tome pomažem. Nije to uvek lako i nije jednostavno. Ali postoje tu i tehnike komunikacije, razgovora i pomoć da ne krenu u one, što bi rekli, horor razvode koji traju po tri godine - rekla je ona.

Neuspeh?

Ona je ispričala da ima dosta ljudi koji žale zbog razvoda i to doživljavaju kao jednu vrstu neuspeha.

- Malo ljudi, rekla bih možda i niko, ne krene u brak sa namerom da se jednog dana razvede. Jer to je trenutak kada se mi obavezujemo da ćemo se nekim provesti ceo život u veri da je taj neko pravi čovek ili prava žena za nas. I onda osetite tu tugu i bol kod njih u smislu nekog razočaranja i promašaja koje su možda načinili i onako žal. I oni imaju najviše svesti o tome da treba da korektno izađu iz tog odnosa, ponajviše zbog dece, da deca ne bi bila kolateralna šteta tog lošeg razvoda - rekla je Pavićević.

Kod bračnog terapeuta dolaze oni koji bi pokušali da izglade odnose i "poprave" brak.

- Neki put im treba samo neka edukacija. Neki put su to problemi na početku zajedničkog života, prilagođavanja, što je sasvim normalno. Neki put su ozbiljne krize, ozbiljna emocionalna distanca, ozbiljno neslaganje. Ili su neki teški slučajevi kao što su prevara, nasilje, verbalno i fizičko, zanemarivanje, mešanje roditelja u brak, što je nešto karakteristično za naše prostore. Zavisi šta je uzrok razvoda. Mi uvek ohrabrujemo ljude da naprave neki sporazum, pogotovo ako imaju decu. Ja uvek kažem klijentima — možda ćete prestati da budete muž i žena, ali nećete prestati da budete otac i majka. Jednostavno, ja im kažem, sviđalo se vama ili ne, vi ste upućeni jedan na drugoga do kraja života - rekao je Savić.

Dešavalo se, dodaje, da su osobe koje su inicirale razvod, posle "formalnog potpisivanja" osetile prazninu, gubitak, bol jer treba živeti s tim i treba izaći iz svega toga i emotivno se odvojiti. - Ljudi koji traže pomoć, zavisi koji je razlog zašto dolaze u savetovalište, naravno, to je lekovito, delotvorno i zato postoji struka kojom se i ja bavim. Neki put mi se desi da me sretnu ljudi na ulici i kažu, vi se možda nas ne sećate. Bavim se 19 godina bračnim savetovanjem i ne mogu naravno sve da zapamtim, ali kažu, možda se vi nas ne sećate, ali mi smo bili kod vas ibili smo u ozbiljnoj krizi, a evo sada vi ste nam pomogli, sad imamo još jedno dete i hvala vam. I ja živim od toga par dana- rekao je Savić. Tanka je linija između ljubavi i mržnje Ljudi koji su bili u dubokoj vezi, voleli se, pa se te emocije promene, oni savršeno znaju kako da povrede jedan drugog, jer se dobro poznaju, kaže Savić i dodaje da znaju koje "dugmiće da pritisnu da ovaj drugi poludi". -Razvod je jedno traumatično iskustvo i po nekoj toj skali stresa, odmah posle gubitka voljene osobe.Jedna do definicija razvoda jestesmrt bračne relacije.Znači, nešto je bilo živo ranije, sada je umrlo, nema ga više. Da li postoji dobar razvod? Ja uvek kažem ljudima, učinite sve da brak opstane.A onda, ako jednostavno to ne funkcioniše, volim da kažem, ima života i posle razvoda. Znači to nije kraj svega, ali opet pogotovo ako su deca u pitanju, učinite sve da zaštitite decu u celom tom procesu - rekao je Savić.

Razvod nakon višedecenijskog braka On je ispričao da kada je osoba mlada, fleksibilnija je i spremnija da se menja, ali je naveo i primer najstarije bračnog para sa kojima je radio i koji su su bili skoro 50 godina u braku. -Nisu se razveli, ali je odnos upao u neku slepu ulicu. I baš zbog te nespremnosti da se menjamo, onda se održava neki status quo koji nije dobar. A nekako mlađi ljudi se prvo lakše odlučuju za savetovanje, zato što nemaju te predrasude, a drugo, ranije potraže pomoć, pa je onda lakše raditi sa njima dok problemi nisu uzeli maha - rekao je Savić. Pavićević kaže da razvod nije samo postupak, nego se posle toga postavlja mnogo drugih pitanja.

Ona je navela da ne postoji ni granica za razvod braka od najmlađih parova do najstarijih i da je kao sudija razvela ljude koji su bili stariji od 80 godina. - Na moje pitanje zašto se pobogu razvodite u tom periodu, šta se sada dogodilo posle toliko godina, ljudi su u dubokoj starosti, u tom trenutku jedva su došli do suda u tolikoj želji da se razvedu - rekla je ona i dodala da je odgovor bio da je trpeo toliko godina i da ne može više. Ona kaže da neko preseče mnogo brže u kraćem vremenskom periodu, a nekom se to gomila godinama što je slučaj kod starijih parova. -Nekako mi se čini da je ta tolerancija malo duža, ali je strašno važno na koji način dođe do razvoda, da li je to postupak koji je pripremljen, zna se kakve posledice nosi ili je to prosto idemo u to, pa kakav će ishod biti, videćemo- rekla je Pavićević.