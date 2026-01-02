Slušaj vest

Sa prvim znacima prehlade, kad počinje da nas boli grlo ili curi nos, svi potežemo automatski za raznim lekovima koji će prehladu prvenstveno ublažiti, a zatim i stopirati. Nekad pomognu, nekada ne, ali evo šta je savet doktora u tim situacijama.

U podkastu "Oslobođenje" na TikToku, dr Aziz Šukalo govorio je o tome kako da se prekine prehlada pre nego što počne. I šta on savetuje da se uradi čim počnu prvi znaci prehlade.

Iako virusne i bakterijske upale grla imaju slične simptome, različiti su uzroci i tretmani. Virusne infekcije obično prolaze same, dok bakterijske zahtevaju antibiotike kako bi se sprečile ozbiljnije komplikacije. Prepoznavanje razlike je ključno za pravilno lečenje.

- Kad počne da me svrbi gornje nepce, neki pritisak da osećam u gornjem delu ždrela prema nosu i ako počne neka slabost, tada savetujem, odnosno sebi to radim, uzmem sprej, na bazi lizozima (prirodni enzim koji jača imunitet, deluje antibakterijski, antivirusno i protivupalno, pomaže u zarastanju sluzokože, ublažava bol i osvežava dah), 5 do 10 našpricaja i ujutru sam kao nov - rekao je dr Šukalo.

- I umesto da sam se razboleo, šta sam ja uradio? U toj fazi ja sam prekinuo lanac upale, a to je najvažnije u početnoj fazi - objašnjava on u podkastu.

Doktor Šukalo kaže da sa tim treba nastaviti još nekoliko dana, a ono što je važno za ove proizvode jeste da nisu toksični. Oni su sastavni deo našeg tela.

Šta preventivno uraditi

A svaka prehlada ume ozbiljno da pokvari raspoloženje i dnevni ritam. Dobra vest je da se u velikom broju slučajeva može izbeći uz nekoliko jednostavnih navika:

Redovno pranje ruku i izbegavanje dodirivanja lica i dalje su osnovna linija odbrane. Podjednako je važno jačati imunitet iznutra: raznovrsna ishrana, dovoljno vitamina C i D, kao i svakodnevno unošenje tečnosti pomažu telu da se lakše izbori s virusima.

San je često potcenjen, a zapravo presudan - organizam koji se odmara ima znatno jači imuni odgovor. Uz to, boravak na svežem vazduhu i umerena fizička aktivnost podstiču cirkulaciju i otpornost.

Na kraju, i stres ima važnu ulogu. Dugotrajna napetost slabi imunitet, pa su šetnje i trenuci opuštanja jednako važni kao i vitamini.

Kurir.rs/ Blic