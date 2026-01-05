Slušaj vest

Krađa automobila u velikim američkim gradovima nije retkost, ali povratak vozila često izostane. Marina, koja živi u Čikagu ispričala je kako je izgledao njen slučaj.

Marina je na Tiktoku podelila svoje iskustvo krađe automobila i objasnila kakva je procedura policije i osiguravajućih kuća u ovakvim situacijama.

Jednog jutra kada je krenula na posao, shvatila je da je njeno vozilo ukradeno.

- Parkiram automobil normalno i ujutru hoću na posao, auta nema. Zovem policiju i oni kažu: "Ako ga nađemo, zvaćemo vas." To je sve. Zovem osiguranje i oni kažu: "Nema problema. Ako za dve nedelje ne nađemo auto, platićemo vam štetu." - ispričala je Marina i dodala:

- Šta vam plate? Plate vam vaš deo koji je mali, plate deo banci i to je sve ako imate full coverage. Ako ne, znači nemate ništa i vidite na čemu ste.

Kako je objasnila imala je GPS tracker, ali su ga našli i bacili.

Marina je objavila i da su pronašli njen automobil, ali da on nije za upotrebu.

- Upravo me zvao policijski oficir i rekao da su pronašli moje vozilo, ali da ne mogu da da dobijem nazad, zato što je bilo nekoliko kriminalnih radnji u autu i da su ga našli dva bloka od moje adrese - ispričala je Marina.

Kaže i da je boja automobila promenjena u crnu.

- Stavili su druge lažne tablice, ali su zaboravili da uklone Windows sticker, a to je sticker o parkingu na kojem je bilo moje ime i tako ga je policija pronašla - dodala je ona.