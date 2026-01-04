Slušaj vest

Svakodnevni tempo života nas često odvaja i udaljava od bližnjih, mnogo je usamljenih i starijih osoba, koji su često sami u vreme praznika baš onda kada im je društvo najpotrebnije.

Mali gestovi ljubaznosti i pažnje njima mnogo znače. Nekada je bilo normalno da majka pošalje dete kod komšija sa tanjirom kolača, pitom, tortom... Danas je to retkost.

Ipak, neke porodice i dalje neguju ovu tradiciju. Jedna scena malog dečaka i starijeg gospodina vraća veru u ljude i podseća da ona prava vrednost leži u pažnji koju pružamo jedni drugima.

Majka jednog malenog dečaka umesila je kolače, pripremila je pun tanjir za starijeg komšiju i poslala sina da ga obraduje. I jeste, njihov komšija prihvatio je mali znak pažnje sa velikim oduševljenjem.

- Danas je tišina između komšija glasnija od svakog razgovora. Kao da je sramota reći da vam nešto fali, kao da vredimo manje ako nemamo sve. A nekada je baš u tom "nemanju" bilo najviše ljudskosti. Delilo se ono malo od srca, i to je bilo dovoljno. To vreme imalo je više ljubavi, razumevanja i više duše. Posebno se osećalo za praznike miris kolača iz komšiluka, toplina koja ne dolazi od grejanja nego od ljudi. Sećanja greju jače nego bilo koji praznični ukras - napisala je na Tiktoku majka ovog dečačića.

Komšija je očiju punih suza i sa osmehom na licu zahvalio svom malenom susedu.

Pažnju mnogih korisnika privukao je stajling dečaka, koji je u novogodišnjoj pidžami i po svemu sudeći, maminim čizmama, komšiji uručio dar. Ipak, mnogi su pohvalili potez dečakove majke.

- Kako je ovo divno jedan od lepših videa koje sam videla u skorije vreme. Ovako se postaje veliki čovek. Svaka čast za mamu i tatu - navodi se u jednom od komentara.