Sneg koji je u Srbiji počeo da pada u noći između petka i subote juče je pravio haos širom zemlje!

Osim gužvi na putevima, zabeleženi su i udesi, kao i otežana vožnja. Usled proklizavanja prevrnuo se kamion u jarak, a putnički autobus sleteo je sa puta, pojedini putnici čak su ostali zavejani na auto-putu, a po svemu sudeći sneg će u narednim danima tek napraviti probleme stanovništvu!

Republički hidrometeorološki zavod Srbije izdao je upozorenje na vlažan sneg i lokalnu pojavu ledene kiše od danas pa do Božića.

- Najintenzivnije padavine očekuju se u centralnom pojasu zemlje (od zapadne i jugozapadne Srbije, preko Beograda, Šumadije, Pomoravlja i Homolja, dalje ka istoku - Timočkoj i Negotinskoj Krajini), i to povremeno sa vlažnim snegom, pa se danas očekuje formiranje odnosno povećanje snežnog pokrivača visine od 10 do 20 cm, lokalno i 30 cm. Takođe, u istoj oblasti u večernjim i noćnim satima, kao i početkom sledeće sedmice (od 5.1. do 7.1. godine) očekuje se lokalna pojava ledene kiše, dok se dalje povećanje snežnog pokrivača očekuje samo na severu i zapadu zemlje - saopštio je RHMZ.

RHMZ upozorava i na moguće probleme u saobraćaju i snabdevanju stanovništva životnim namirnicama, toplotnom i električnom energijom.

- Moguća je totalna blokada saobraćaja, moguće su velike štete na prenosnim sistemima - dalekovodima, povrede pešaka, oštećenje stabala - štete na šumama, drveću u parkovima i individualnom drveću (lomljenje grana). Usled taloženja i zaleđivanja moguća je šteta i na sistemima električne železnice, žičarama, TV tornjevima i drugim antenskim stubovima - ističe se u saopštenju.

Ledena kiša

Na snazi je upozorenje i za područje Beograda:

- U nedelju na području Beograda oblačno i hladno sa vlažnim snegom uz snežni pokrivač visine od 10 do 20 cm. Početkom sledeće sedmice (od 5. do 7. januara) očekuje se i lokalna pojava ledene kiše.

Tokom jučerašnjeg dana putnici su delili fotografije i video-snimke zavejanih puteva.

- Putujemo od Subotice do Beograda od četiri ujutru, ceo put je bio zavejan, stali smo na pumpu da sačekamo putare - navodi se u jednoj objavi na Instagram stranici Serbia live vesti.

Bilo je i prevrtanja kamiona, putničkog autobusa i automobila. Nadležne službe apeluju na sve vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da ne kreću na put bez adekvatne i obavezne zimske opreme.

Upozorenje

Kako se navodi u izveštaju JP "Putevi Srbije" na auto-putu A1, kao i na prilazima Novom Sadu, Bačkoj Palanci i preko Fruške gore, na kolovozima ima snega. Vozači koji se kreću auto-putem A1 pozivaju se na maksimalan oprez, naročito na deonicama od petlje Sirig preko Kovilja do petlje Beška. Na ovom potezu kolovoz je vlažan, a snežni pokrivač na samom putu dostiže 5 cm. Slična situacija je i na svim prilazima Novom Sadu. Otežano se saobraća iz pravca Temerina, Rumenke i Kaća, kao i na deonici od rafinerije prema mostu na Tisi. Posebna pažnja skreće se vozačima koji planiraju put preko Fruške gore. Posebno upozorenje izdato je za područje Zaječara. Zbog nestabilnih kamenih kosina zabeleženi su učestali odroni u klisurama, usecima i zasecima. Zbog niskih temperatura postoji mogućnost pojave poledice i magle.