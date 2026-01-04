Slušaj vest

Verovatno ste i sami primetili da se u danima oko punog Meseca neko iz vašeg okruženja ponaša čudnije nego inače. Razdražljivost, nemir, loš san, impulsivne odluke. U takvim trenucima lako je poverovati da Mesec ima direktan uticaj na ljudsku psihu. Ali šta o tome kaže nauka.

Pun Mesec je vekovima bio plodno tlo za mitove i verovanja. Priče o vukodlacima, pojačanim emocijama, porastu nasilja i bolesti opstaju i danas, uprkos tome što živimo u vremenu u kom su informacije dostupnije nego ikad. Mnogi ljudi i dalje krive ovaj prirodni fenomen za nesanicu, loše raspoloženje, pogrešne odluke ili neobično ponašanje, iako su neka od tih uverenja odavno osporena.

Zašto verujemo da Mesec utiče na ljude

Jedno od najčešćih objašnjenja oslanja se na analogiju sa plimom i osekom. Kako Mesec utiče na kretanje mora, tako navodno utiče i na ljude, jer je ljudsko telo velikim delom sastavljeno od vode. Zvuči logično, ali naučni dokazi za ovakvu vezu nisu ubedljivi.

Istraživanja sprovedena tokom osamdesetih godina pokazala su da veliki procenat zdravstvenih radnika veruje u uticaj punog Meseca na mentalno zdravlje. Upravo zbog tog raširenog uverenja, naučnici su kasnije pokušali da provere postoji li stvarna veza između lunarnih faza i psihičkih tegoba.

Foto: Shutterstock

Šta su pokazala istraživanja

Jedna opsežna studija iz 2012. godine analizirala je podatke 771 pacijenta koji su se u periodu od tri godine javljali hitnoj pomoći u Montrealu. Najčešće su se žalili na bol u grudima, napade panike, anksioznost, loše raspoloženje, a pojedini i na suicidalne misli. Kada su ti slučajevi upoređeni sa mesečevim menama, nije pronađena nikakva značajna povezanost između punog Meseca i pogoršanja mentalnog stanja.

Jedino odstupanje zabeleženo je u poslednjoj lunarnoj fazi, kada su slučajevi anksioznosti bili ređi za oko trećinu. Ipak, i sami autori istraživanja naglasili su da je moguće da je reč o slučajnosti ili uticaju faktora koji nisu bili obuhvaćeni analizom. Suštinska poruka ostala je jasna, lunarni ciklusi nemaju merljiv uticaj na psihološke tegobe.

Drugim rečima, ako vam se čini da se neko tokom punog Meseca ponaša neobično, velika je verovatnoća da se ta osoba tako ponaša i inače. Razlika je samo u tome što u tim danima obraćamo više pažnje, tražimo objašnjenje i lakše ga nalazimo u Mesecu. Kada su mentalni problemi u pitanju, njihov tok ima svoje razloge i dinamiku, a Mesec, koliko god simbolično moćan, u toj priči nema stvarnu ulogu.