Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije saopštila je da zahteva da se pitanje upotrebe mobilnih telefona u školama konačno uredi na sistemski način.

Kako se navodi u saopštenju, Unija traži da država donese jasne, precizne i obavezujuće propise kako bi se uredila šira upotreba mobilnih telefona i društvenih mreža kod dece i mladih. U saopštenju ističu da se telefoni najmanje koriste u školi.

- Deca i mladi provode najveći deo svog vremena koristeći mobilne telefone van škole, - bez jasnih pravila, bez kontrole i bez ikakve državne strategije. Upravo u tom prostoru, van škole, nastaju: zavisnost od digitalnih sadržaja, društvena izolacija, pad koncentracije i pažnje, poremećaji u ponašanju, ozbiljni rizici po mentalno zdravlje dece i mladih - ističe se.

Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije zahteva:

- Da se upotreba mobilnih telefona u školama jasno i precizno uredi Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (ZOSOV), odnosno da ministar prosvete donese jedinstven, obavezujući Pravilnik (sastavni deo ZOSOV - a), isti za sve škole u Republici Srbiji - bez improvizacija, bez nejasnih preporuka i bez prebacivanja odgovornosti na pojedinačne ustanove. Da država preuzme punu odgovornost za uređivanje šire upotrebe mobilnih telefona i društvenih mreža kod dece i mladih, kroz posebne propise i javne politike.

Podsetimo, nedavno je i Zaštitinik građana Zoran Pašalić istakao da će predlog zakona o zabrani upotrebe mobilnih telefona u svim osnovnim i srednjim školama u našoj zemlji podneti početkom 2026. godine Narodnoj skupštini Srbije.

Pašalić, predlagač zakona, je objasnio da predlog podrazumeva da učenici po ulasku u školu odlažu mobilne telefone, koje bi mogli da preuzmu tek po završetku nastave. Prema ovom modelu, telefoni se ne bi koristili ni tokom odmora, osim u posebnim slučajevima kada je mobilni uređaj neophodan zbog zdravstvenog stanja učenika, uz odgovarajuću lekarsku dokumentaciju.

U svim drugim situacijama, naglašava Pašalić, nastavnici bi bili zaduženi za komunikaciju sa roditeljima, ukoliko za tim postoji potreba, što je, kako ističe, njihova zakonska obaveza. Predložena pravila važila bi podjednako za osnovne i srednje škole.

Dejan Vuk Stanković Foto: Kurir Televizija

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković u novogodišnjem intervjuu za Pink.rs rekao je da će ministarstvo na čijem je čelu podržati stav Pašalića o zabrani upotrebe mobilnih telefona u školama.

- Deca treba da se razvijaju kroz učenje, igru i komunikaciju. Fenomen difuzne pažnje dobio je na zamahu tokom poslednje dve decenije. On je jedan od ishoda hiperviruelizacije sveta, nastale dinamičnim i intenzivnim razvojem tehnologija i socijalnih medija.Škola može da koristi savremene tehnologije i veštačku inteligenciju u cilju podrške nastavnim aktivnostima, ali ne treba dopustiti potpunu dominaciju socijalnih medija, jer socijalni mediji "gutaju" svet i obrasce postupanja mladih ljudi, namećući moralno sporne sisteme vrednosti. Nas kao društvo čeka potraga za merom u korišćenju socijalnih medija kod mlade populacije. Što je pre nađemo, veće su šanse da optimalno iskoristimo prednosti savremenih tehnologija, korigujemo njihove devijacije i otvorimo perspektivu da se deca i mladi ljudi razvijaju kroz interaktivan odnos između sebe, postajući tako individue spremne da doprinesu društvu na različitim nivoima - rekao je ministar.

Podsetimo, krajem septembra je i Forum srednjih stručih škola uputio apel resornom ministarstvu, školama i roditeljima da se zabrani korišćenje mobilnih uređaja tokom nastave i školskih odmora, uz poruku da škola treba da bude prostor učenja, saradnje i međusobnog poštovanja, a ne prostor digitalne zavisnosti.