Snežni talas koji je zahvatio Srbiju pravi zimske probleme na putevima, uz najavu meteorologa da će u narednim danima snežni pokrivač narasti i do 30 centimetara. U ovom periodu često se mogu videti vozila koja nisu očišćena od snega, a učestvuju u saobraćaju, što predstavlja ozbiljan rizik po bezbednost.

Kazne od 3.000 do 10.000 dinara

Agencija za bezbednost saobraćaja nedavno je podsetila da automobili koji se u saobraćaj uključe sa neočišćenim staklima, krovom, svetlima, retrovizorima, registarskim tablicama ili senzorima, osim što ugrožavaju druge učesnike u saobraćaju, krše Zakon o bezbednosti saobraćaja. Za ovaj prekršaj predviđena je novčana kazna od 3.000 do 10.000 dinara.

Čišćenje automobila od snega
Foto: Marina Lopičić

Neočišćeno staklo smanjuje preglednost, a najugroženiji su pešaci, jer ih je teško uočiti. Sneg sa krova vozila tokom kočenja može pasti na vetrobransko staklo i u potpunosti zakloniti pregled vozača, što može izazvati paničnu reakciju i saobraćajnu nezgodu, upozorili su iz Agencije.

Sneg sa vozila može se razleteti i na druga vozila, izazivajući lančane reakcije i potencijalne nezgode. Iz tog razloga preporučuje se da vozači izdvoje nekoliko minuta pre polaska kako bi očistili vozilo dok se motor greje.

Stakla moraju biti čista

Zamagljena ili prljava stakla predstavljaju dodatnu opasnost, posebno pri isparkiravanju ili prestrojavanju. Zato stručnjaci savetuju:

  • Trudite se da sva stakla budu čista, spolja i iznutra. U prodaji postoje sredstva protiv magljenja, maramice i krpe, a klima uređaj može pomoći u sprečavanju zamagljivanja.
Proverite i tehničke komponente vozila

Pored čišćenja vozila, vozači treba da na vreme provere:

  • akumulator,
  • svećice,
  • filtere,
  • antifriz.

Sve ove mere su ključne za sigurnu vožnju u zimskim uslovima i smanjuju rizik od saobraćajnih nezgoda.

