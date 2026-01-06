Slušaj vest

Tragedija velikog požara izbegnuta je u manastiru Ribnica zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasne službe Mionica, a još brže reakcije manastirske bratije.

Monah Arsenije, iguman manastira Ribnica oglasio se na zvaničnoj Instagram stranici ove svetinje i otkrio detalje nemilog događaja.

- Danas je veliki dan, Badnji dan. Noć, ako Bog da, u ponoći će biti sveta liturgija. Dočekaćemo rođenje mladenca Gospoda, našeg Isusa Hrista, Sina Božijega. A juče, eto, kako to već biva, kada se krene za Hrista ozbiljno i kada su svetinje u pitanju, veliko smo iskušenje imali. Tu imamo pekaru kao što vidite ovaj dimnjak i izgleda da nije baš bio najbolje tehnički. Dimnjak je dobar nego je gore kad je prolazio kroz konstrukciju od krova koje je radio nije baš obratio pažnju i dimnjak je bio skroz uz gredu, uz rog, uz dasku, uz letu. A kažu da treba da bude skroz okolo dimnjaka negde između 80 cm slobodnog prostora - počeo je priču monah Arsenije.

Pekara radi već godinu dana i za to vreme se to drvo koje dodiruje dimnjak sušilo i zagrevalo.

- Nažalost juče se upalilo. To se nije odmah primetilo, ja sam sedeo, nešto sam pisao, zvoni telefon, kaže: "Oče, gori krov u konaku za goste!". Izjurim, dođem, kulja dim, već se vidi plamen. Pod hitno, šta ćemo, popnemo se gore. Bratija je bili svesna, požrtvovana, hrabra. Poleteli smo u tu sobu, zapravo, gde je plamen bio i jedan brat je dovatio stolicu i svim snagama počeo da udara u plafon, razbio je rigips, odvalio je rigips i tu je već grunuo plamen, bilo je opasno, mogao je da nastrada! - rekao je iguman manastira Ribnica.

Kaža da je počeo da kulja dim.

- Počeli smo da se gušimo. Sva sreća imali smo sigurno desetak protivpožarnih aparata i krenuli smo da gasimo. Naravno, taj brat ko me pozvao, on je odmah pozvao vatrogasce. Počeli smo da gasimo, da razbijamo plafon i bratija je sa tim vatrogasnim aparatima uspela da zadržava plamen koliko je to bilo moguće dok ne dođu vatrogasci. Vatrogasci stižu, dolaze, penju se gore, razvaljuju krov, bacaju crepove, motornom testerom seku krov, konstrukciju i gase - prisetio se on.

Vatrogasci su pod punim pritiskom gasili požar duže od sat vremena.

- Plamen nikako da se ugasi, širi se dalje i ja sam samo stajao, gledao, molio se Bogu, krstio se i rekao "Gospode, ako ovo se sad proširi i ako ode, teško ćemo se oporaviti. Hoćemo, uz Tvoju pomoć, eto, oporavi se Hilandar, oporavi se, hvala Bogu, ali ne daj Gospode baš da ode do temena". Gasili, razvaljivali.. Da su vatrogasci pet minuta kasnije došli ne bi mogli da se spasimo.

Dve sobe su upropašćene, deo krova je propao, sve se oseća na dim.

- Slava Bogu zaustavilo se i sad ćemo polako da to popravljamo, pa eto, mi stalno nešto prosimo, šta da se radi, daće Bog jednog dana i da mi krenemo da privređujemo, da proizvodimo i sir, i dimljenu ribu i tako dalje, pa ćemo zarađivati i sada još uvek prosimo, pa eto, kod ljudi koji mogu i koji imaju dobru volju i koji imaju malo u džepu, eto, da prilože. Najvažnije je da niko nije povređen, mada je bilo nezgodno, bratija je skakala direktno u plamen, direktno u dim. Hvala im - zaključio je monah Arsenije.