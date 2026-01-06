Slušaj vest

Uoči praznika, ali i zimskog raspusta kada se mnogi odlučuju na put, neminovno je da gužve budu povećane, pogotovo na graničnim prelazima, ali da se na jednom graničnom prelazu čeka čak 12 sati potpuno je nerealno.

Tako je jedan mladi Beograđanin (17) krenuo na put sa školom u Francusku i ostao zaglavljen na hrvatskoj granici čitavih 12 sati.

Razlog tome krije se u relativno skoro uvedenom EES sistemu, plus kada se tome doda veći protok saobraćaja, dok njegova majka za otkriva kako je protekla čitava agonija.

Krenuli popodne, granicu prešli u zoru

- Moj sin je 2. januara krenuo u Francusku, na graničnom prelazu sa Hrvatskom Bajakovo bili su u 16 časova popodne. Hrvatsku granicu su prešli u 4 sati ujutru, čekali su 12 sati - priča Jovana, majka dečaka.

Kako otkriva njegova majka, samo na graničnom prelazu Bajakovo u tom momentu bilo je po dvadesetak autobusa.

Veliko "NE" putovanju autobusom

S obzirom da je Beograđanin na put u Francusku išao autobusom, još jednom se ispostavilo da je odlazak na put ovim prevoznim sredstvom najgora moguća opcija.

Slična situacija dogodila se i jednoj Beograđanki 5. decembra, kada je takođe krenuvši autobusom, ali u Budimpeštu, čekala ukupno 8 sati na graničnom prelazu Horgoš.

Drugog dana posle Nove godine, 2. janauara, kolona na ulazu u Hrvatsku bila je duga oko dva kilometra, čekalo se više sati, ali ovo je rekord za čekanje na prelazak granice autobusom.

Ko se odluči da putuje u Hrvatsku ili u druge evropske zemlje do kojih se stiže preko Hrvatske, osim graničnog prelaza Batrovci-Bajakovo, alternativni prelazi na kojima su manje gužve su:

Ilok (Bačka Palanka)

Tovarnik (Šid)

Šta je EES

Novi sistem ulaska/izlaska (Entry/Exit System - EES) Evropske unije primenjuje se na svim međunarodnim graničnim prelazima od oktobra prošle godine.

Njegovom primenom automatski se beleže lični podaci, podaci o putnim ispravama, kao i datumi i vreme ulaska ili izlaska državljana trećih zemalja.

Prilikom prvog ulaska u Evropsku uniju, od državljana trećih zemalja prikupljaju se biometrijski podaci - otisci četiri prsta i fotografija lica - uz podatke iz putne isprave. Ti će se podaci pohraniti u sistem i koristiti prilikom svakog narednog prelaska granice, dok će se pri idućim prelascima utvrđivanje dosijea obavljati poređenjem fotografije lica snimljene uživo s postojećim dosijeom u sistemu, što će povećati nivo bezbednosti.

Sistem se ne primenjuje na državljane Evropske unije, bez obzira na mesto prebivališta.

Ovaj nov sistem preleska granice, pokazalo se od kako je počela primena, umnogome je produžila putovanje, odnosno čekanje na prelazak granice sa zemljama EU.

Sama procedura ne ti trebalo da traje duže od tri minuta po osobi, ali se ispostavilo u praksi da je putovanje autobusom najgora moguća opcija jer 50 ljudi puta najmanje 3 minuta procedure po osobi, još kada ima mnogo autobusa višesatna čekanja su neizbežna.